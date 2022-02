Kiel

Am Dienstag den Vertrag verlängert, am Sonnabend zurück in der Startelf? Es könnte so kommen für Philipp Sander, der bei Holstein einen neuen Kontrakt bis 2024 unterschrieb. Weil der Einsatz von Lewis Holtby am Sonnabend (13.30 Uhr) gegen den Karlsruher SC wegen einer Entzündung im Knie wackelt, könnte Sander erneut den Sechser-Part übernehmen. Bereits in Regensburg und gegen Düsseldorf hatte der 23-Jährige vor der Abwehr gespielt. Dabei ist Sanders Wunschposition eine Reihe weiter vorne angesiedelt.

Philipp Sander: „Wenn ich mich entscheiden müsste...“

„Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es die Achterposition. Letztendlich fühle ich mich aber auf beiden Positionen wohl“, sagt der KSV-Profi, der zuletzt beim 3:2 in Aue für die letzte halbe Stunde auf der Acht auflief. „Ich möchte so viel wie möglich spielen und der Mannschaft dort helfen, wo mich der Trainer in dem Moment sieht und braucht.“

Wohl auch auf Grund dieser Einstellung hat sich Sander inzwischen ein Standing im Störche-Team erarbeitet. Wobei seine Mitspieler ihm die Rückkehr im Sommer nach seiner Leihe an Drittligist SC Verl ohnehin leicht gemacht hätten. „Ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, in eine Truppe zu kommen, die mich schon kennt und schätzt“, sagt Sander, der 2015 von Hansa Rostock ins KSV-Nachwuchsleistungszentrum gekommen war. Der kleine Umweg über die Dritte Liga, rückblickend die richtige Entscheidung: „Es geht in diesem Alter nichts über möglichst viel Spielpraxis, die ich mir in Verl holen konnte.“