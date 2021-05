Kiel

Mehrere hundert Fans marschierten am Sonntag vor dem letzten Saisonspiel der KSV Holstein in der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt zum Holstein-Stadion. Zahlreiche Videos von dem Marsch über den Westring und den Geschehnissen am Stadion verbreiteten sich anschließend in den Sozialen Netzwerken. Für großes Erstaunen sorgte darunter ein Film, der offensichtlich aus einem Polizeifahrzeug aufgenommen wurde.

Video mit Funksprüchen in Sozialen Netzwerken verbreitet

Auf dem Video, das auf den Onlinediensten Instagram und Twitter zu finden ist, sind Funksprüche deutlich zu verstehen: „Setzt ihr euch dann hinter den Fanzug?“, Funkrufziffern werden genannt, Lagemeldungen über den Einsatz von Pyrotechnick und Böllern durchgegeben. Der Twitter-Kanal Kurvenhelden schrieb dazu: "Selbst die Polizei scheint Fan solcher Märsche zu sein."

Polizeisprecher Matthias Felsch bestätigte am Dienstag auf Nachfrage, dass das Video von den Holstein-Fans aus einem Polizeifahrzeug heraus aufgenommen wurde. Es handele sich dabei nach jetzigem Stand nicht um dienstlich gefertigtes Videomaterial.

Lesen Sie auch: Holstein gegen Darmstadt: So war die Lage vor dem Stadion

Konsequenzen für den Beamten werden geprüft

"Es wird jetzt geprüft, ob die Fertigung und die Weitergabe der Aufnahme strafrechtliche oder dienstrechtliche Konsequenzen für den Beamten haben könnte", teilte die Polizei mit. Der Beamte, der die Aufnahmen getätigt hat, habe sich am Montag bei seinem Dienstvorgesetzten gemeldet und von der Aufnahme berichtet. Am Montag hatte sich das Video bereits im Internet verbereitet.