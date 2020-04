Schneekloth: Mai-Neustart ist "Wunschdenken" der Fußball-Klubs

Kiel

Zwar versuchte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bei der virtuellen Pressekonferenz im Anschluss an die Video-Mitgliederversammlung, den Eindruck zu zerstreuen, der Fußball denke auch in Zeiten einer weltweiten Corona-Pandemie nur an sich selbst. Doch verwies er auch auf die rund 56000 mit dem Profi-Fußball assoziierten Arbeitsplätze und war sich zudem sicher, dass sich „die Menschen sicher freuen würden, wenn sie mal wieder über etwas anderes reden könnten“ als Corona.

"Entscheidung trifft nicht der Fußball"

Dass sich alle Beteiligten eine Rückkehr zur Normalität und damit auch die Rückkehr des Fußballs wünschen, ist allzu verständlich. Aber ist es auch realistisch? Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth, der auch das Amt eines DFL-Vizepräsidenten bekleidet, sagt: "Es ist bisher nur Wunschdenken aller Beteiligten, die Saison Anfang Mai mit Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortsetzen zu können." Darüber entscheide in letzter Konsequenz auch nicht der Fußball. "Die politisch Verantwortlichen für dieses Land machen im Umgang mit dieser historischen Herausforderung bislang einen herausragenden Job", erklärte Schneekloth. "Und wir tragen alle Entscheidungen selbstverständlich vollumfänglich mit."

Eines machte die DFL am Mittwoch aber klar: Auch wenn Bundesliga und Zweite Liga mit Geisterspielen fortgesetzt werden sollten, werden die Partien nur in Ausnahmefällen im Free-TV zu sehen sein. „Alles für alle frei zugänglich anzubieten, würde die Verträge, die wir auch mit den öffentlich-rechtlichen Sendern haben, sehr tangieren beziehungsweise die Wertigkeit komplett zerstören. Damit würden wir vertragsbrüchig werden“, stellte DFL-Boss Seifert klar. Die Rechte zur Liveübertragung von Bundesligaspielen liegen beim Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst Dazn. Mit beiden Unternehmen befindet sich die DFL laut Seifert in Gesprächen. „Wir arbeiten an Lösungen, die dieser Ausnahmesituation gerecht werden und versuchen natürlich Möglichkeiten zu finden, dann auch sehr spezielle Angebote zu machen. Aber so weit sind wir noch nicht“, sagte Seifert.

Devise: abwarten

Denn noch ist gar nicht klar, ab wann der Ball wieder rollt. "Über allem steht die Gesundheit der Bevölkerung, und da darf sich der Fußball auch nicht wichtiger nehmen, als er ist", sagte Schneekloth. "Zum jetzigen Zeitpunkt lässt es sich nicht seriös einschätzen, wann es unter medizinischen Gesichtspunkten wieder möglich sein wird, Fußball zu spielen. Die kommenden zwei, drei Wochen werden hoffentlich die nötige Klarheit darüber geben, ob und wenn ja, wie die Saison fortgesetzt werden kann."

