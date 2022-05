Kiel

Wenn Holstein-Kiel-Profi Finn Porath vor der letzten Partie vor der Sommerpause beim SV Sandhausen (Sonntag, 15.30 Uhr, Live-Ticker auf KN-online) über die inzwischen fast beendete Saison in der Zweiten Bundesliga spricht, dann ist dem Mittelfeldspieler der Störche die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Porath erlebte nicht nur persönlich, sondern auch mit der KSV ein sehr turbulentes Jahr in der Zweiten Liga. Zwei Trainerwechsel, zahlreiche Ausfälle durch Verletzungen und Corona sowie am Ende der mit dem 3:2-Auswärtssieg beim SV Werder Bremen eingetütete Klassenerhalt, wie man ihn sich als Fußballer kaum besser wünschen könnte.

Porath: „Auf der ’Acht’ habe ich meine großen Stärken“

Und dennoch war für den gebürtigen Eutiner Porath eigentlich schon vor Saisonbeginn klar, dass die Spielzeit mit den Kielern gut werden würde – trotz des verpassten Aufstiegs in der Vorsaison. „Ich habe schon damit gerechnet. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich diese Saison das erste Mal regelmäßig auf meiner besten Position spielen konnte. Unter Ole Werner habe ich meistens auf außen gespielt. Bei Marcel Rapp kann und darf ich nun auf meiner Lieblings-Position, als Achter, spielen. Da habe ich meine größten Stärken“, sagt Porath, dem seine neue Rolle auf dem Platz gut gefällt. Doch de 25-Jährige schiebt direkt hinterher: „Trotzdem kann ich mich natürlich noch weiterhin verbessern.“

Geschadet hat dem „Achter“ der Trainerwechsel also nicht. Im Gegenteil. Der Austausch mit Coach Marcel Rapp ist eng. Genau das schätzt Porath. „Jeder Spieler braucht sowas. Das hängt aber auch damit zusammen, welches System gespielt wird und welche Aufgaben der jeweilige Spieler hat. Ich glaube, dass sowohl bei Ole Werner, als auch bei Marcel Rapp der Achter die Aufgaben erfüllen soll, die ich relativ gut kann. Und deswegen bin ich sehr froh, dort zu spielen.“

Holstein-Profi nimmt Interesse anderer Klubs wahr

26 Einsätze verzeichnet Porath in der aktuellen Saison für die Störche, dabei gelangen dem Ex-HSV-Talent drei Tore und zwei Vorlagen. Es ist Poraths beste Spielzeit im Fußball-Unterhaus. Das weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Zwar läuft der Vertrag des 25-Jährigen noch bis zum 30. Juni 2023, in diesem Sommer jedoch könnte Holstein zum letzten Mal eine Ablöse für den Mittelfeldspieler einstreichen.

Poraths aktueller Marktwert liegt laut „Transfermarkt.de“ bei einer halben Million Euro. Andere Klubs sollen Interesse haben. Was macht das mit Porath? „Ich nehme das schon wahr, habe aber noch ein Jahr Vertrag und bin sehr glücklich in Kiel. Es lief sehr gut, ich will mich aber weiter verbessern und ein noch besserer Spieler werden. Und alles andere kommt dann mit der Zeit.“

Aus seiner Vergangenheit, insbesondere bei den Rothosen, weiß Porath, dass auch wieder schwere Phasen kommen werden. So war es auch in der aktuellen Spielzeit für den 25-Jährigen nicht immer leicht. Zwischenzeitlich stoppte Porath ein Syndesmosebandriss, hinzu kamen die akuten Abstiegssorgen. Das hat auch den 25-Jährigen zum Nachdenken gebracht. „Es gab keine Wochen, in denen ich gezweifelt habe, aber man beschäftigt sich natürlich schon damit. Es ist nicht so, dass man nach Hause fährt und dann alles egal ist. Wir haben eine Mannschaft, die sich sehr damit befasst“, gab der Mittelfeldspieler zu und fügte an: „Wir reden sehr viel darüber, gerade wenn wir zusammensitzen oder etwas Essen gehen. Hinten heraus hat uns das dieses Jahr noch einmal richtig viel gebracht. Wir sprechen in der Mannschaft viele Dinge ehrlich an.“

Vor dem Anpfiff – Sonntag, 15.30 Uhr So könnte Holstein Kiel spielen: Dähne – Lorenz, Thesker, van den Bergh – Holtby – Korb, Mühling, Porath, Reese – Skrzybski, Wriedt. Es fehlen: Awuku (Kreuzbandriss), Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber), Bartels (Schlüsselbeinbruch), Ignjovski (Bänderverletzung), Mees (muskuläre Probleme), Sander (Herzmuskelentzündung), Benger (Rückenprobleme). So könnte Sandhausen spielen: Drews – Diekmeier, Dumic, Thirov, Okoroji – Zenga, Trybull – Kinsombi, Bachmann Kutucu – Testroet. Es fehlen: Kister (Fuß-OP), Kuol (Rot), Rehnen (Knie-OP), Wulle (Schulter-OP), Soukou (Knieporbleme), Seufert (Sprunggelenksverletzung). Kieler Zweitliga-Auswärtsbilanz gegen Sandhausen: 0:2, 2:2, 3:2.

Die Ehrlichkeit, meint Porath, gab am Ende mit den Ausschlag dafür, dass die Störche doch noch die Kurve kriegten und den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machten. Nun können die Kieler in Sandhausen sogar noch Platz neun sichern. Auch für Porath stünde dann unterm Strich eine anständige Saison zu Buche.

Von Niklas Heiden