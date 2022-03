Kiel

Mittelstürmer Kwasi Wriedt vom Zweitligisten Holstein Kiel ist für die Nationalmannschaft Ghanas nominiert worden. Die Westafrikaner spielen am Freitag und am 29. März gegen Nigeria um einen Platz bei der Fußball-WM Ende des Jahres im Wüstenemirat Katar. Zuletzt war Wriedt im März 2021 in den Kader der „Black Stars“ berufen worden.

Wriedt stand letztmals vor rund einem Jahr im Aufgebot Ghanas und kam in der Qualifikation zum Afrika-Cup gegen São Tomé und Príncipe (3:1) zum Einsatz. „Da ich eine Weile nicht dabei war, habe ich mich jetzt umso mehr gefreut, dass ich nominiert wurde“, berichtet der KSV-Stürmer über den Moment, als er den Anruf von Ghanas Interimstrainer Otto Addo entgegennahm. „Jetzt hoffe ich natürlich darauf, zum Einsatz zu kommen, um der Mannschaft mit Toren und Vorlagen helfen und meinen Beitrag dazu leisten zu können, dass wir uns hoffentlich für die WM qualifizieren“, so Wriedt, der bisher drei Länderspiele bestritt.

Ende März geht es für Wriedt und Co. um die WM-Quali

Das Hinspiel findet in Ghana am Freitag, 25. März, um 20.30 Uhr im Baba Yara Sports Stadium in Kumasi statt, das Rückspiel steigt am Dienstag, 29. März, um 19 Uhr im Moshood Abiola National Stadium in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Der Sieger der beiden Partien ist direkt für die vom 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar stattfindende Weltmeisterschaft qualifiziert.