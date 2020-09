Braunschweig

Ja, natürlich hätten Alexander Mühling (43. Minute) und Jae-Sung Lee (74.) Holstein Kiel in der Zweitliga-Partie bei Eintracht Braunschweig (0:0) zum Sieg schießen müssen. Das waren Hundertprozentige! Das lässt sich jedenfalls ganz leicht von der Tribüne oder vom Sofa aus so einschätzen.

Bei Holstein Kiel stand zuletzt vor knapp zwei Jahren hinten zweimal in Folge die Null

Aber normalerweise gehen Mannschaften, die ihrem spielerisch deutlich unterlegenen Kontrahenten mit eigenem Versagen vor dem gegnerischen Tor am Leben halten, am Ende selbst als Verlierer vom Platz, weil ihnen hinten noch einer reintrudelt. Doch vor dem eigenen Tor scheint sich Holstein, das ist jedenfalls die Quintessenz aus den ersten beiden Ligaspielen, endlich stabilisiert zu haben. Zweimal in Folge zu Null, das gelang den Störchen in der Zweiten Liga zuletzt in der Saison 2018/2019, als sie in der Adventszeit in Duisburg (4:0) und Dresden (2:0) gewannen.

Was Holstein in dieser Saison auf den Rasen bringt, sieht bisher nach richtigem Fußball aus. Nicht zuletzt deshalb können die vielen guten Torchancen ja überhaupt erst entstehen!

Torwart und Innenverteidigung sind stabil

Hinten hält die Abwehr. Auch weil Hauke Wahl und Marco Komenda in der Inneverteidigung klären, was zu klären ist und weil sogar der Ersatztorwart Ioannis Gelios hält, als sei er die unumstrittene Nummer eins im Störche-Kasten. Beides war in der Vergangenheit nicht immer der Fall.

Auch wenn kurzfristig die Enttäuschung über den vergebenen Sieg spürbar ist, kann Holstein mit Zuversicht und Selbstvertrauen in den Herbst gehen. Wie lautet schließlich ein ungeschriebenes Gesetz in der Welt des Mannschaftssports? Einzelne Spiele werden in der Offensive entschieden, ganze Meisterschaften in der Defensive. Für den weiteren Saisonverlauf jedenfalls kann dieser Punkt aus Braunschweig noch Gold wert sein.

