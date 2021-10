Kiel

Statistiken sind so eine Sache. „Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe“, lautet ein geflügeltes Zitat, das vielfach fälschlicherweise dem ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill zugeschrieben wird. Und dennoch lassen sich aus Statistiken Erkenntnisse ableiten, Eindrücke bestätigen und – direkt auf den Fußball bezogen – Baustellen, Stellschrauben oder Ansatzpunkte erkennen. Das ist auch bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel so: Nach zehn Spieltagen der laufenden Saison untermauern die Zahlen den Qualitätsverlust im Vergleich zur vergangenen Saison.

Nun, dieser ist für jeden bereits beim Blick auf die Tabelle sichtbar. Stand die KSV nach dem zehnten Spieltag der Saison 2020/21 mit 19 Punkten und 16:9 Toren auf Platz eins, heißt es nun: neun Punkte, 10:20 Tore, Tabellenplatz 15. Bei der Frage nach dem Warum – zumindest dem statistischen – lassen sich neben hochkarätigen Abgängen oder fehlendem Spielglück auch die nackten Zahlen heranziehen. Sie bekräftigen die Eindrücke aus der bisherigen Spielzeit und beweisen: Holstein macht im Vergleich zum selben Zeitpunkt der vergangenen Saison aus mehr weniger und lässt obendrein noch mehr zu.

Holstein Kiel: Mehr Torschüsse, weniger Tore

Dabei steigerte die KSV laut offiziellen Daten der DFL ihre Ballbesitzquote von 51,8 auf 55 Prozent, die Zweikampfquote von 49,2 auf 50,6 Prozent, die Anzahl der gespielten Pässe von durchschnittlich 442 auf 471 pro Spiel sowie die Passquote von 82,4 auf 84,9 Prozent. Laufleistung und Anzahl der Sprints bewegen sich mit 1124,2 Kilometern (1126,9) und 1922 (1988) auf annähernd gleichem Niveau. In beiden Spielzeiten gab es eine Partie, in der die Störche längere Zeit in Unterzahl agieren mussten (20/21 in Aue, 21/22 gegen Hannover). Große Ähnlichkeiten – bis zu den entscheidenden Parametern.

Bei den Torschüssen und Schüssen aufs Tor weist die Holstein-Statistik zwar ein deutliches Plus aus – doch die führen zu deutlich weniger Toren. Stichwort Chancenverwertung: In der vergangenen Saison machte die KSV aus 98 Torschüssen, davon 36 aufs Tor, 16 Tore. Das entspricht 16,33 Prozent respektive 44,44 Prozent der Abschlüsse, die tatsächlich auf den gegnerischen Kasten gingen. In dieser Saison erbrachten 134 Torschüsse (Platz zehn im Ligavergleich) und 43 Schüsse aufs Tor nur zehn Treffer. Die Erfolgsquote liegt demnach bei schmalen 7,46 Prozent beziehungsweise 23,26 Prozent. Beide Werte entsprechen über den Daumen einer nur halb so großen Effektivität im Vergleich zum Vorjahr. Ligaweit haben nur der FC Ingolstadt und Hannover 96 in dieser Saison eine schlechtere Chancenauswertung als die KSV.

Auch die Qualität der Torchancen ist gesunken

Deutlich macht dies auch der Blick auf die „expected goals“: Insgesamt erspielte sich Holstein bis zum vergangenen Sonnabend in Ingolstadt 13,2 „erwartete Tore“, traf in Wirklichkeit aber nur zehnmal. Macht ein statistisch errechnetes Defizit von mindestens drei Toren. Zum Vergleich: In der Spielzeit 2020/21 übertrafen die Störche den Torwahrscheinlichkeitswert der „xGoals“ (siehe Infokasten) von 13 sogar um drei Tore. Daraus folgt ebenfalls: Die in dieser Saison höhere Zahl an Abschlussaktionen bedeutet nur unwesentlich mehr erwartete Tore, sprich: Die Qualität der Chancen ist insgesamt gesunken.

Der „expected goals“-Wert Das Modell der „expected goals“ oder „xGoals“, zu deutsch „erwartete Tore“, trat erstmals im Jahr 2012 in Erscheinung. Seither wurde es stetig weiterentwickelt und fand Anfang 2020 seinen festen Platz in der statistischen Betrachtung der Bundesliga und Zweiten Liga. Das xGoals-Modell weist die Torerzielungswahrscheinlichkeit für jeden Abschluss aus. In die Berechnung fließt eine Vielzahl von Trackingdaten ein, unter anderem die Distanz und der Winkel zum Tor, die Bewegungsgeschwindigkeit des Schützen, die Zahl der Gegenspieler zwischen Ball und Tor und die Torabdeckung durch den Torwart, seit der laufenden Saison auch die „Torschussbedingung“, womit Einschränkungen in der Ausführung eines Torschusses, etwa durch Gegenspieler, berücksichtigt werden. Grundlage sind historische Daten von rund 40 000 Torschüssen. Ein Elfmeter etwa hat einen xGoals-Wert von 0,77 – 77 von 100 Elfmetern führten zu einem Tor, die Wahrscheinlichkeit für einen verwandelten Strafstoß liegt also bei 77 Prozent. Durch das Verhältnis von xGoals zu tatsächlichen Toren lassen sich so Aussagen über die Effizienz einzelner Spieler und Teams treffen sowie Rückschlüsse auf die Qualität ziehen. Die Teams, die 2020/21 in der Bundesliga am deutlichsten über ihrem xGoals-Wert lagen, waren der FC Bayern München (+24,5), der VfL Wolfsburg (+10,2) und Borussia Dortmund (+7,4). Sprich: drei Champions-League-Teilnehmer des neuen Spieljahres.

Zur ganzen Wahrheit der gesunkenen Qualität im KSV-Spiel gehört aber auch die Defensive – messbar am gestiegenen „xGoals“-Wert der Kieler Gegner: Deren gegen die KSV berechneter Wert liegt bei insgesamt 14,6, kassiert haben die Störche aber 20 Gegentore – satte fünf Tore mehr. Die Kieler lassen also hinten mehr Chancen für den Gegner zu als sie sich vorne erspielt haben und leiden obendrein unter offenbar gestiegener Gegnerqualität und -effizienz bei Abschlüssen Richtung Holstein-Tor.

Ergo: Aus dem zweitbesten Ballbesitzwert, der zweitbesten Passquote und den viertmeisten Flanken der Liga (128) entwickeln die Störche weniger hochwertige Chancen als in der vergangenen Spielzeit und vor allem weniger als der Gegner. Auf die Spitze getrieben: zu wenig. „Wir müssen schauen, dass wir es im Ballbesitz deutlich besser machen und uns mehr Torchancen herausspielen“, sagte auch KSV-Kapitän Hauke Wahl nach dem 1:1-Unentschieden in Ingolstadt. Ein Spiel beim Tabellenletzten, das auch ganz ohne Zahlen und Statistiken die Kieler Lage verdeutlichte. „Solche Spiele muss man gewinnen – aber wenn man sie gewinnen will, muss man deutlich besser spielen als wir in der zweiten Halbzeit“, sagte Holsteins Sportchef Uwe Stöver. „Es war zu viel Kleinklein, zu viele Ballverluste und zu wenig Zwingendes nach vorne.“