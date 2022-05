Kiel

Holstein Kiel, wie es nach dem endgültigen Klassenerhalt in der Zweiten Fußball-Bundesliga singt und lacht: Der 3:2-Triumph nach 0:2-Rückstand ausgerechnet beim entthronten Spitzenreiter Werder Bremen. Ausgerechnet in der Prickel-Atmosphäre des mit 42 100 Zuschauern ausverkauften Weserstadions! Ausgerechnet beim ehemaligen Lieblings-Trainer aller Störche-Fans, Ole Werner!

Lewis Holtby: „...Holstein steigt niemals ab!“

Mittelstürmer „Otschi“ Wriedt, der die zwei Bremer Eigentore von Niclas Füllkrug (45.+1) und Anthony Jung (71.) erzwungen hatte, schwärmte nach dem Schlusspfiff am Freitagabend: „Für solche Spiele lebt man!“ Mittelfeld-Routinier Lewis Holtby textete beim Kabinengang ausgelassen einen Party-Dauerbrenner um: „Hey, das geht ab! Holstein steigt niemals ab!“

Julian Korb, Abstauber-Schütze des entscheidenden 3:2 in der 85. Minute, erklärte mit strahlendem Gesicht: „Wir haben uns beim Siegtreffer gut durchgespielt. Und Ahmet (Arslan, d. Red.) hätte schon treffen können. Ich habe den Abpraller dann reflexartig reingemacht und war zuerst nicht sicher, ob der Treffer zählt. Dass man nach einem 0:2-Rückstand bei einem Aufstiegsaspiranten noch etwas mitnimmt, ist alles andere als selbstverständlich.“

Holstein holte gegen den HSV und Werder zehn Punkte

42 Punkte 180 Minuten vor dem Abpfiff dieses Spieljahres – die Störche können endgültig für die sechste Saison in Folge im Bundesliga-Unterhaus planen. Wer hätte das nach neun Spieltagen bei nur acht Zählern und Tabellenplatz 15 gedacht? Dann kam Marcel Rapp als neuer Chefcoach. Aufgerundet starke 1,5 Punkte im Schnitt hat das Team in den folgenden 23 Partien unter seiner Regie erobert. Bemerkenswert: Alleine gegen die vom Erstliga-Comeback träumenden Bremer (2:1, 3:2) und Rothosen aus dem Volkspark (1:1, 1:0) sammelten die Kieler zehn Zähler ein.

Es hätten in der Gesamtzahl sogar noch mehr sein können, wäre da nicht diese Durststrecke von Ende Februar bis Mitte März mit vier Niederlagen in Folge gewesen. Vielleicht wären es auch mehr geworden, hätte die aktuell seit vier Begegnungen am Stück ungeschlagene KSV Holstein nicht eine Personal-Misere im Dauer-Abo gebucht. Auch in Bremen mussten zehn Profis des 29-köpfigen Kaders aus Verletzungs- oder Krankheitsgründen ersetzt werden. In der Spitze beklagten die Störche den Ausfall von 16 (!) Akteuren, darunter Leistungsträger wie Kapitän Hauke Wahl oder Fin Bartels. Der Mutmacher für die kommende Serie: zumindest in diesem Punkt kann es nicht schlechter werden.