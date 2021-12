Mit leichter Katerstimmung nach der 1:2-Pleite in Nürnberg ist Holstein Kiel in die neue Trainingswoche gestartet. Wieder dabei waren der zuletzt fehlende Torhüter Thomas Dähne und Fabian Reese. Der Flügelflitzer litt am Wochenende Qualen – und beschwört die Kieler Leidenschaft.