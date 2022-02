Kiel

Die Zeit der leeren Ränge ist für Holsteins-Nachwuchsteams vorbei. Wie die KSV am Freitag mitteilte, sind bereits ab diesem Wochenende wieder Zuschauer bei den Heimspielen im Citti Fussball Park in Projensdorf zugelassen. Zuletzt hatten die Mannschaften aus dem Nachwuchsleistungszentrum der Störche Corona-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt.

Holstein Kiel gegen den KSC wieder vor 8950 Fans

Schon am Sonnabend, 11 Uhr darf die U 19 im Nachholspiel der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost gegen den VfL Wolfsburg Fans auf dem KSV-Gelände begrüßen. Bereits am Donnerstag hatte der Klub bekanntgegeben, dass sich auch die Zweitliga-Profis eine Woche später im Heimspiel am Sonnabend, 19. Februar, gegen den Karlsruher SC erstmals wieder auf 8950 Fans im Holstein-Stadion freuen können.

Das Testspiel der U 23, aktuell Tabellenführer in der Regionalliga Nord, gegen den Hamburger Oberligisten Niendorfer TSV an diesem Sonnabend (15.30 Uhr) werde indes „aus infrastrukturellen Gründen“ noch ohne Publikum stattfinden. Erst beim nächsten Ligaspiel gegen Teutonia Ottensen (Sonntag, 20. Februar, 14 Uhr) sind bei der Zweitvertretung der Störche wieder Fans zugelassen.

2G-Regel und durchgängige FFP2-Maskenpflicht im Citti Fussball Park

Für die Besucher der Heimspiele gilt die 2G-Regel. Für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren reicht ein tagesaktueller Schnelltest aus (ein häuslicher Selbsttest bzw. der Schulnachweis über eine regelmäßige Testung sind nicht ausreichend). Auf dem gesamten Vereinsgelände besteht eine durchgängige FFP2-Maskenpflicht.

Für die Spiele der U 12 bis U 19 ist der Eintritt kostenlos, für die Ligaspiele der U 23 steht eine begrenzte Menge an Sitzplatztickets (10 Euro) und eine geringe Menge an Stehplatzkarten (8 Euro, ermäßigt 6 Euro) an der Tageskasse zur Verfügung (Für Jugendliche unter zwölf Jahren ist der Eintritt je nach Verfügbarkeit im Stehplatzbereich kostenlos). Der Einlass beginnt eine Stunde vor Anpfiff der Partien.