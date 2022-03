Kiel

Schon zweimal hat Stefan Thesker den Kontrast zur teils realitätsfernen Komfortzone eines Berufsfußballers am eigenen Leib erfahren: Im Januar 2016 die Krebserkrankung, im März 2020 die Corona-Infektion als einer der ersten deutschen Profis. Die medizinischen Nackenschläge hat der 30-jährige Innenverteidiger des Zweitligisten Holstein Kiel schadlos überstanden. Heute aber herrscht Krieg in Europa. Und am Freitag (18.30 Uhr) gastiert der SC Paderborn im Holstein-Stadion. Auch für Thesker ein mentaler Balanceakt der extremen Art.

„Zwischenzeitlich rückt das eigene Leben, das eigene Tun, tatsächlich in den Hintergrund. Wie unwichtig ist das eigentlich? Man sieht in der Ukraine Menschen flüchten und um ihr Leben kämpfen. Und wir machen uns Gedanken, wie wir den Gegner anlaufen, um den Ball zu gewinnen“, sinniert der im Normalfall stets für einen lockeren Spruch bekannte Thesker.

Fokussierung auf den Beruf als rezeptfreies Antidepressivum

Er versuche natürlich, die Hauptinformationen über das Geschehen in der Ukraine zu bekommen, sagt der in zwölf Profijahren gestählte Defensivakteur. Und ergänzt: „Aber nicht 24 Stunden am Tag.“ Als rezeptfreies Antidepressivum in diesen schrecklichen Stunden nutzt Thesker auch die Fokussierung auf den Beruf.

Zwei Spiele in Folge haben seine Störche zuletzt verloren. Dabei kein eigenes Tor erzielt, stattdessen vier kassiert. Mit 31 Zählern weist die Tabelle noch sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16 aus. Ein beruhigendes Polster oder zehn Spieltage vor dem Saisonende doch ein Hauch von Abstiegsgefahr? „Die Situation ist kein Grund für sportliche Panik. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich über die 40 Punkte kommen, um den Klassenerhalt zu sichern. Das ist das Ziel.“

Störche-Ecken keine runde Sache: 124 Versuche, nur drei Tore

Zur Wahrheit gehöre auch, so der Verteidiger weiter, dass sein Team in beiden Strafräumen aktuell nicht konstant gut genug sei, um Spiele deutlich gewinnen zu können. Theskers kausale Folgerung aus der latenten Inkonsequenz in den entscheidenden Momenten: „Wir sind derzeit auf das Quäntchen Glück angewiesen.“

Mit einer eigenen Führung ließe sich das Spielglück leichter auf seine Seite ziehen, lautet Theskers kaum zu widerlegende These. Gerade in Duellen mit Gegnern auf Augenhöhe. Exakt das erwartet der 1,90 m große Routinier auch gegen Paderborn. Ein mögliches Stilmittel auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur: die ruhenden Bälle.

Immerhin 124 Ecken notiert die Statistik bislang in dieser Serie für die Kieler. Das Problem: Lediglich drei davon führten laut Datenbank des Fachblattes „Kicker“ zum Torerfolg. Nur Aue (ein Treffer), Dresden, Düsseldorf und Hannover (je zwei) schnitten in diesem Ranking noch schlechter ab. Spitzenreiter sind Tabellenführer Werder Bremen und Regensburg (je acht Treffer nach Ecken).

Der Blick auf die personelle Lage beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel bietet noch keine Entspannung. Beim Training am Dienstag konnten Marco Komenda und Joshua Mees (beide Oberschenkelprobleme nach dem 0:2 in Hannover) zwar wieder individuell arbeiten, dafür fehlte aber Mittelfeldakteur Philipp Sander krankheitsbedingt. Weiter in der verletzungsbedingten Warteschleife stecken derweil Fin Bartels (muskuläre Beschwerden im Oberschenkel), Jonas Sterner (Adduktorenbeschwerden), Marcel Benger (Rückenschmerzen), Mikkel Kirkeskov (Achillessehnenreizung) und Finn Porath nach einem Schlag auf den Knöchel. Der vom Pfeifferschen Drüsenfieber geplagte Kapitän Hauke Wahl darf sich zumindest schon wieder im Fitnessraum auf dem Fahrrad belasten.

Auch die 17 Versuche in den beiden jüngsten Partien gegen den KSC und in Hannover blieben zum Leidwesen von Fabian Boll, Standard-Spezial-Coach im Staff der Störche, bis auf eine Ausnahme komplett wirkungslos. „Ich glaube, ich habe in den letzten 30 Spielen nicht einmal aufs Tor geköpft. Ich bin nicht einmal zum Ball gekommen“, sagt Thesker und schiebt selbstkritisch nach: „Da muss ich schauen, was ich falsch mache. Und zusammen müssen wir gucken, wie wir die Bälle reinspielen. Wir lassen uns bei Ecken immer etwas einfallen, aber die Umsetzung ist derzeit nicht genügend.“

Zum Vergleich: Der seit dem Winter-Abgang seines Torjägers Sven Michel (für 2,5 Millionen Euro zu Union Berlin) in vier Partien sieglose SC Paderborn durfte im Anschluss an seine 103 Eckstöße auch nur vier Treffer bejubeln. Auf der Gegenseite steht die beeindruckende Auswärtsbilanz der Ostwestfalen, die in elf Begegnungen in der Fremde mit 22 Zählern doppelt so viel Punkte geholt haben wie in 13 Partien in heimischer Arena.

Zahlenspielereien, die in diesen Tagen vor allem einem Zweck dienen: der friedvollen Ablenkung vom realen Wahnsinn.