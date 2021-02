Während Holstein Kiel weiter an seiner Erfolgsstory schreibt, in der Zweiten Liga oben mitmischt und im DFB-Pokal ins Viertelfinale vorgedrungen ist, läuft es für die sechs verliehenen Störche gerade recht unterschiedlich. Ein Blick auf Philipp Sander, Timon Weiner und Co. bei ihren aktuellen Klubs.