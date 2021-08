Kiel

Der FC Schalke 04 wird seine Reise nach Kiel am Sonntag in guter Erinnerung behalten – nicht nur wegen der drei Punkte, die die Gelsenkirchener aus dem Holstein-Stadion durch den 3:0-Sieg entführen konnten.

Schalker Co-Trainer lobt Holstein: „Die Störche haben es verdient“

„Ich möchte ein großes Kompliment an Holstein aussprechen“, sagte der Schalker Co-Trainer Mike Büskens in einem Instagram-Video am Sonntag. „Alle Leute waren sehr freundlich, respektvoll. Ich hoffe, dass sie bald wieder richtig punkten, denn die Störche haben es verdient“, fügte Büskens an, der als Teil der „Eurofighter“ mit Schalke 1997 den Uefa-Cup gewann.

Holsteins Stadionregie hatte den Gästen einen warmen Empfang bereitet, vor dem Spiel – wie traditionell bei jedem Gast – die Schalke Vereinshymne „Blau und weiß, wie lieb’ ich dich“ gespielt. Auch zur Freude der Schalker Fans, die vereinzelt den Weg auf die Tribünen fanden.

Nach Pfiffen gegen Drexler – Büskens: „Stadionsprecher war überragend“

Weniger freundlich war die Begrüßung der KSV-Fans für Ex-Storch Dominick Drexler. Der Schalke-Neuzugang wurde schon beim Verlesen der Aufstellung und bei nahezu jeder Ballaktion während des Spiels ausgepfiffen. Die Störche-Anhänger nehmen ihrem Ex-Kapitän dessen Wechselspiele in der Sommertransferperiode 2018 noch immer übel, als er per Vertragsklausel über die Auslandsstation FC Midtjylland innerhalb weniger Wochen zum Ligarivalen 1. FC Köln wechselte.

Der Kieler Stadionsprecher griff bei den Pfiffen gegen Drexler am Sonntag ein. „Der Stadionsprecher war überragend. Als Dome ausgepfiffen wurde ist er direkt da reingegangen und hat um Fairness gebeten“, schwärmte Büskens, der trotz aller Sympathien für die Störche auf ein weiteres Zweitliga-Gastspiel in Kiel sicher gern verzichten würden.