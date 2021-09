Kiel

Ole Werner, Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, gibt sich vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 am Sonnabend (13.30 Uhr) vorsichtig optimistisch. Auch deshalb, weil der Tabellen-15. (fünf Punkte) leichte Entwarnung auf dem Personalsektor vermelden kann. Zwar fehlen Marco Komenda (Mittelfußbruch), Ahmet Arslan (Aufbau nach Kreuzbandriss), „Berti“ Fridjonsson (Innenbandteilanriss im rechten Knie), Lewis Holtby (Muskelfaserriss Oberschenkel) und Aleksandar Ignjovski (muskuläre Probleme) weiterhin. Auch steht hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Stefan Thesker (Leistenbeschwerden) noch ein Fragezeichen.

Julian Korb und Steven Skrzybski sind wieder fit

Immerhin aber sind Rechtsverteidiger Julian Korb und Offensiv-Allrounder Steven Skrzybski (beide Muskelfaserriss im Oberschenkel) wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und damit laut Werner auch eine Option für den Spieltagskader. Sturmspitze Fiete Arp steht nach einem Infekt ebenfalls bereit.

Den in seinen Leistungen noch schwankenden Traditionsklub aus Hannover bewertet Werner weder nach seinem Tabellenplatz (Rang 14, sieben Punkte) noch nach seiner bisherigen Torausbeute. Die „Roten“ von der Leine, die am vergangenen Sonnabend mit einem 1:0-Heimerfolg gegen St. Pauli auf sich aufmerksam gemacht hatten, haben in den bisher sechs Partien dieser Serie erst drei Treffer erzielt. Noch seltener hat nur Erzgebirge Aue getroffen (zwei Tore). Dennoch warnt Werner: „Hannover hat eine hohe individuelle Qualität. Vor allem im Bereich Geschwindigkeit.“

Werner: „Im Verteidigungsverhalten eine Schippe draufpacken“

Gegen das Schlusslicht des Auswärts-Rankings (1:1 in Bremen, 0:2 in Dresden, 0:4 in Darmstadt) sei ein hohes Maß an defensiver Disziplin gefordert. „Wir müssen im Verteidigungsverhalten eine Schippe draufpacken. das gilt aber nicht nur für die Viererkette und den Torwart, sondern für die ganze Mannschaft“, lautete Werners Appell im Rahmen der virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag mit Blick auf die bereits 13 Gegentore.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gut angelaufen ist derweil der Vorverkauf für die Partie am Sonnabend. Bis zum Donnerstagmittag hatte der Klub nach eigenen Angaben 7500 der maximal möglichen 12.000 Tickets verkauft. Aus Hannover erwarten die Störche circa 350 Schlachtenbummler.

Holstein öffnet eine Tageskasse hinter Osttribüne

Die Karten können weiterhin grundsätzlich nur online erworben werden. Allerdings wird am Spieltag ab 11.30 Uhr eine Tageskasse hinter der Osttribüne geöffnet. Für Besucher, die mit dem PKW zum Holstein-Stadion fahren, steht ein zusätzlicher Parkplatz in der Grippstraße/Wissenschaftspark bereit. Die Stadionöffnung ist am Sonnabend für 11.30 Uhr terminiert. Für alle Besucher gilt an den Einlasskontrollen die 3-G-Regel.