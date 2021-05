Kiel

Eng, enger, Holstein Kiel gegen Hannover 96: Das Nordduell am Montagabend war für die KSV ein Ritt auf der Rasierklinge. Die Störche mussten wegen schwindender Kräfte in der zweiten Hälfte leiden, um das 1:0 über die Ziellinie zu bringen. In der siebenminütigen Nachspielzeit wurde es dann noch einmal so richtig heikel.

Hannover warf alles nach vorne, drückte die ausgepumpte KSV hinten rein. In der vierten Minute der Nachspielzeit brach Ex-Storch Kingsley Schindler auf rechts durch und flankte - Holsteins Verteidiger Simon Lorenz bekam den Ball an die Hand. Keine Absicht, aber ein Elfmeterpfiff hätte wohl niemanden verwundert. Schiedsrichter Manuel Gräfe sah kein Vergehen, ließ weiterspielen.

"Wenn das kein Handspiel war, bin ich der Kaiser von China!" - "Alles klar, Kaiser"

Eine Szene, die hinterher kontrovers diskutiert wurde, vor allem in den aufgeheizten Sozialen Medien. Unter einem Beitrag von Holstein-Profi Finn Porath bei Instagram schrieb ein User, der offensichtlich Fan des Hamburger SV ist: "Geschenkter Sieg! Also wenn das kein klares Handspiel war, dann bin ich der Kaiser von China. Lächerlich, wie euch heute der zweite Platz willkürlich übergeben wurde! Einfach lächerlich!"

Die Replik folge umgehend - und zwar von KSV-Angreifer Janni Serra, der schlagfertig antwortete: "Alles klar, Kaiser."

Der Nutzer wahrte die Fassung, legte seine Sicht auf die vermeintliche Fehlentscheidung dar, warf Holstein aber auch vor, durch "Schiedsrichterglück" ganze zwölf Punkte im Laufe der Saison angeblich geschenkt bekommen zu haben. Serra: "Und was können wir dafür, dass das passiert?"

Die Diskussion ging letztlich anständig zu Ende. In die schaltete sich übrigens auch noch Lorenz selbst ein. "Der Ball prallt von meinem Bauch an die Hand, also kein Elfer", schrieb der Abwehrmann. Und schob hinterher: "Alles Gute an den Kaiser."