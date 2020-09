Nach der Entscheidung der Landesregierung für eine Teilrückkehr von Fans in Stadien und Arenen muss es bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel schnell gehen - am Sonntag kommt der SC Paderborn nach Kiel. Wie kommt man an Karten? Und wie ins Stadion? Fragen und Antworten zum Ticketing der KSV.