So kämpft sich Jannik Dehm zurück

Oliva/Kiel

"Es gibt Tage, da funktioniert gar nichts. Da würde man am liebsten alles zusammentreten.“ Aber weil das Bein durch ist, würde wohl nicht einmal das gelingen. Es sind dunkle Tage, von denen Jannik Dehm erzählt. Tage, an denen der Körper nicht mitmacht. Und der Kopf auch nicht. Tage des Schmerzes.

Doch diese Tage, sie verblassen allmählich. Ohnehin gab es von ihnen nicht viele. Denn Jannik Dehm, 23, ist ein positiver Mensch. Hier, im Trainingslager in Spanien, kann sich jeder Beobachter davon überzeugen. Er lacht viel, strahlt. Den Rechtsverteidiger von Holstein Kiel hat der vor einem halben Jahr im Testspiel gegen Sheffield Wednesday erlittene Schienbeinbruch nicht aus der Bahn geworfen. Und doch hat er ihn verändert.

So hat die Verletzung Jannik Dehm verändert

„Die Verletzungszeit prägt einen sportlich und menschlich“, sagt Dehm. „Man hat genug Zeit, sich über Dinge Gedanken zu machen. Wie wichtig es ist, fit zu sein. Wie schnell eine Karriere vorbei sein kann. Und wie wichtig es ist, sich nebenher etwas aufzubauen.“

Neben dem Platz studiert Jannik Dehm Sportbusinessmanagement. Und auch auf dem Platz baut er etwas auf: den eigenen, außer Gefecht gesetzten Körper. Im Herbst nahm er das Lauftraining auf. Ein kleiner Schritt für einen Leistungssportler, ein großer für Dehm. „Als ich angefangen habe, dachte ich, ich könnte jetzt auch einen Marathon laufen“, sagt er. „Als ich dann ein Video davon gesehen habe, dachte ich: okay, doch nicht.“

Eine Schraube sitzt noch nicht optimal

Dehm lacht. Aus vollem Herzen. Denn jetzt, im Januar 2020, hat er dazu auch jeden Grund. Er ist auf Kurs. Auch wenn er immer noch nicht ganz rund unterwegs ist – eine Folge der Schonhaltung, die er nach wie vor einnimmt. Eine nicht optimal sitzende Schraube störte seinen Bewegungsablauf, deswegen musste sie kurz vor Weihnachten raus. Seitdem läuft es. Sprichwörtlich. Im Trainingslager wird es von Tag zu Tag besser.

„Jetzt geht es fast nur noch um Feinheiten“, sagt Dehm. Beschleunigen, sprinten, abbremsen. Sein Körper kann das. Nur sein Kopf pikst ihn hin und wieder. „Bei manchen Übungen denke ich mir: Das funktioniert nicht. Aber es funktioniert doch. Je öfter, desto besser.“ Ein Lerneffekt. Jeden Tag aufs Neue. Die jüngste Denksportaufgabe: die Hinzunahme des Balles. Seit einigen Tagen wird die Belastung gesteigert. Pässe, am Montag sogar ein Fußballtennis-Turnier. Doch die Selbstverständlichkeit ist noch lange nicht da.

Ein Torschuss? Für Jannik Dehm im Moment unvorstellbar

„Beim Passspiel merke ich schon ein bisschen etwas“, sagt Dehm, ohne den Impuls genau beschreiben zu können. Es ist die Ungewissheit, das Ungefähre. Ein Torschuss? Im Moment für Dehm noch unvorstellbar. „So weit bin ich noch nicht“, sagt er. Aber irgendwann wird es so weit sein. Der Tag wird kommen. Wenn nicht in Oliva, dann in Kiel. Alles Kopfsache.

„Man merkt, dass der Kopf eigentlich das Entscheidende ist“, sagt Dehm. „Der Kopf steuert alles.“ Und wann steuert er, der kurz nach seiner Verletzung seinen Vertrag um ein Jahr bis 2021 verlängerte, denn nun wieder den Platz an? Wann kann Jannik Dehm wieder spielen? „Ich hatte mir relativ früh das Ziel gesetzt, zum ersten Rückrundenspiel wieder fit zu sein. Das wurde mir direkt ausgeredet“, sagt er.

Deshalb: keine weiteren Ziele, die man am Ende verfehlen könnte. Außer dieses: In dieser Saison soll es schon noch gerne sein. Physios, Athletiktrainer – alle sind optimistisch, dass das gelingen kann. Auch wenn Dehm dann wieder vor einer neuen Herausforderung steht: Er kam unter Tim Walter, er verletzte sich unter André Schubert. Und er wird zurückkehren unter Ole Werner. Ein neuer Trainer. Wieder eine andere Idee vom Fußball.

Jannik Dehm wird der Herausforderer für Phil Neumann und Darko Todorovic

„Für mich ist das alles noch neu. Ich bin noch nicht so in die Mannschaft integriert, dass ich das direkt morgen umsetzen könnte“, sagt Dehm. „Ich muss mich dort erst mal reinarbeiten – und meine Position zurückerobern.“ Er wird zunächst der Herausforderer sein für Phil Neumann und Darko Todorovic. „Die Jungs, die da spielen, haben sich das auch verdient“, sagt Dehm.

Und wenn er dann wieder spielt? In welchem Zustand wird das sein? „Ich hoffe, dass ich noch über mein altes Level hinaus komme“, sagt Dehm ehrgeizig. „Mit der langen Anlaufzeit kann ich meine Schwächen vielleicht auch besser angehen als vorher.“ Optimismus statt Fatalismus – Jannik Dehm lebt vor, was es heißt, mit einer positiven Grundeinstellung an die Dinge heranzugehen.

Das gilt im Übrigen auch für den Moment, in dem das alles hier begann. Für den Moment, in dem es krachte und für die Tage danach. Jannik Dehm im finsteren Tal der Tränen? Nein. „Es war meine erste Verletzung überhaupt. Und ich muss sagen: Ich fand es am Anfang eher aufregend.“ Dann lacht er wieder. Und geht seines Weges. Irgendwo da hinten, am Horizont dieses Weges, da liegt Dehms Comeback.

