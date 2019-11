Großer Andrang, teures Bier: So lange warten Fans im Holstein-Stadion

Kiel

Dicht an dicht stehen Menschen nebeneinander und treten sich fast gegenseitig auf die Füße. Es riecht nach Bier und Wurst. Mittendrin bin ich. Es ist Halbzeitpause beim Nordderby zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV. Ich war auf der Osttribüne, will mir nun ein Bier und eine Bratwurst holen. Also warte ich auf dem kleinen Platz vor der Osttribüne an einem Essensstand. Andere waren vor mir da, haben ihre Stehplätze schon Minuten vor dem Halbzeitpfiff verlassen – und das Tor zum 1:0 verpasst.

Holstein Kiel : Teuerstes Bier im deutschen Profifußball

Vier Minuten muss ich warten, dann stapfe ich mit einer dampfenden Bratwurst zum Getränkestand. Fünf von ihnen gibt es vor der Osttribüne, sie sind dicht umringt. Von allen Seiten stehen Menschen an, es haben sich mehrreihige Kreise um die Stände gebildet. An meinem Stand arbeiten vier Mitarbeiter im Akkord. Trotzdem dauert es sieben Minuten, bis ich endlich bestellen kann."Ein Bier, bitte!"

Das Bier bei Holstein Kiel ist teuer. 0,4 Liter Flensburger Pilsener kosten vier Euro. Das macht zehn Euro pro Liter – so viel bezahlt man laut einer Erhebung des Magazins "Sponsors" bei keinem anderen Verein der drei Profiligen in Deutschland fürs Bier. Dazu kommen pro Bierbecher zwei Euro Pfand – seit 2017 gibt es im Holstein-Stadion Mehrwegbecher. Die Bratwurst für drei Euro ist dagegen eine der günstigsten im deutschen Profifußball.

Pfandbecher können an Getränkeständen abgegeben werden

Rechtzeitig zum Wiederanpfiff komme ich auf der Tribüne an. Es funktioniert also, Bier und Bratwurst innerhalb von 15 Minuten zu kaufen. Knapp war es dennoch. Außerdem ist mein Platz im Stehblock weg. Jetzt stehe ich hinter einem Zwei-Meter-Riesen – die Sicht aufs Spielfeld ist dadurch leider etwas eingeschränkt.

Fünf Minuten nach Spielende verlasse ich die Tribüne und will meinen Pfandbecher zurückgeben. Das ist an fast allen Getränkeständen rund ums Stadion möglich. Zumindest in der Theorie. Ich stelle mich an den Stand, der am nächsten am Tribünenabgang ist. Der Stand ist umringt mit Menschen. Nach zwei Minuten folgt die Ernüchterung: "Wir haben kein Kleingeld mehr", ruft eine junge Angestellte in die Runde. "Das kann doch nicht wahr sein", schallt es von links neben mir zurück.

Holstein-Stadion : Lange Wartezeiten bei Becherrückgabe

Also gehe ich weiter zum nächsten Stand. Hier dauert es fünf Minuten, bis ich vorne an der Theke stehe. Ich halte meinen Becher über die Theke – und warte. Vier Mitarbeiter nehmen Becher entgegen, ich werde gekonnt ignoriert. Ein Mann, der zwei Minuten nach mir vorne am Stand ankam, gibt seine Becher vor mir ab. Also wedle ich noch energischer mit meinem Becher. Endlich bin ich auch dran und bekomme meine zwei Euro wieder. Die Abgabe-Prozedur dauerte insgesamt rund zehn Minuten.

Bierbecher-Spende für Jugendarbeit der KSV

Wer nicht so lange warten will, hat eine Alternative. Rund 30 rote Spenden-Boxen sind um das Holstein-Stadion verteilt. Auch an den Aufgängen zur Osttribüne stehen sie. Wer seinen Bierbecher hier reinwirft, spendet die zwei Euro Pfand der Jugendarbeit der KSV. Vergangene Saison kamen so laut Vereinsangaben 7622 Euro zusammen.

Der Trend scheint aber zum Stapeln zu gehen. Im Stadion trinkt mein Stehnachbar sein Bier aus einem Becherstapel: Vier Becher aufeinander gesteckt, im oberen das Bier. Nach Spielende balancieren einige Fans bis zu elf Becher auf einmal zu den Ständen. Ist man mit einer Gruppe im Stadion, muss so immer nur einer zur Abgabe gehen. Das entlastet die Stände und spart Nerven.

Einwegbecher vor dem Stadion

Lange Wartezeiten und etwas unorganisierte Stände: Das ist das Fazit des Tests. Dafür wird die Umwelt durch die Mehrwegbecher geschont. Im Stadion liegen außerdem fast keine Becher mehr auf dem Boden. Doch als ich das Stadion verlasse, erstreckt sich vor mir plötzlich ein Meer aus zerknüllten Plastikbechern. Denn auf dem Stadionvorplatz werden auch Getränke verkauft – in Einwegbechern.

