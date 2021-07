Kiel

8900 Zuschauer am vergangenen Sonntag am Millerntor, keine zugelassenen Gästefans – ein Nachteil für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, der dann auch 0:3 beim FC St. Pauli verlor. Am zweiten Spieltag winkt den Störchen nun aber selbst jener Heimvorteil, von dem die Hamburger nicht unwesentlich profitiert hatten: 4100 Zuschauer sind am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04 im Holstein-Stadion erlaubt. Am Mittwoch beginnt der Vorverkauf.

Mittlerweile sind 6250 Dauerkarten verkauft

Ab 18 Uhr sind dann zunächst die Dauerkarteninhaber berechtigt, sich bis Freitag um 12 Uhr über den Online-Ticketshop oder die Tickethotline Plätze entsprechend der Anzahl ihrer Dauerkarten zu sichern. Auf Anfrage teilte der Verein am Montagabend mit, dass mittlerweile etwa 6250 Dauerkarten für die Spielzeit 2021/22 verkauft seien. Die Saisontickets sind am dem 17. Spieltag gültig, beinhalten bei früherer Teilzulassung von Zuschauern aber ein Vorkaufsrecht.

Das kann natürlich nur wahrgenommen werden, wenn noch Tickets verfügbar sind. Und Holstein Kiel geht nicht davon aus, dass das allzu lange der Fall sein wird: Ein freier Verkauf ist vorerst nicht geplant. Die KSV rechnet damit, sämtliche Eintrittskarten an die Dauerkarteninhaber und die Vereinsmitglieder, die ein nachgeordnetes Vorkaufsrecht haben, zu vergeben.

Die Tickets fürs Spiel gegen Schalke müssen selbst ausgedruckt werden und sind personalisiert, Weitergabe und Überschreibung auf einen anderen Namen sind nicht möglich. Am Einlass werden deshalb auch die Personalien überprüft. Also: Ausweis oder Führerschein mitnehmen, sonst ist an den Stadiontoren Endstation.

Ansonsten lautet das oberste Gebot: geimpft oder getestet – ohne geht nichts. Wer genesen ist, muss trotzdem einen negativen Schnelltest nachweisen. Für die Tests gilt: Sie dürfen bei Abpfiff gegen 15.30 Uhr nicht älter als 24 Stunden sein, der Abstrich darf also nicht vor 15.30 Uhr am Sonnabend vorgenommen werden. Das Ergebnis muss zertifiziert sein. Selbsttests? Werden nicht akzeptiert. Geimpfte müssen derweil vollen Impfschutz nachweisen, der Zweittermin muss demnach mindestens 14 Tage zurückliegen.

Konzept gilt auch fürs Heimspiel gegen Jahn Regensburg

Im Stadion gilt wie auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht – allerdings nicht auf den zugewiesenen Sitz- oder Stehplätzen, die im Schachbrettmuster angeordnet (Sitzplätze) oder durch Markierungen gekennzeichnet (Stehplätze) sind. Also: Fußball ohne Maske. Und mit Versorgung: Imbissbuden und Getränkestände sind geöffnet, Bier und Bratwurst also gesichert.

Auf Nachfrage bestätigte Holstein, dass das von den Behörden genehmigte Konzept in dieser Form auch für das Heimspiel am dritten Spieltag gegen Jahn Regensburg gilt (Sbd., 14. August, 13.30 Uhr). Alle weiteren Planungen für die nachfolgenden Heimbegegnungen – sprich: ob mehr Fans möglich sind – würden an der dann gültigen Corona-Verordnung des Landes Schleswig-Holstein ausgerichtet.