Kiel

Die erste Länderspielpause dieser Saison neigt sich dem Ende entgegen, der Fokus des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel richtet sich auf das Auswärts-Duell am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr) in Karlsruhe. Der sechste Spieltag im Bundesliga-Unterhaus wirkt dabei fast wie ein Neustart. Denn erst jetzt – nach Abschluss der Transferperiode – haben die Kader der 18 Konkurrenten feste Konturen angenommen. Insgesamt acht Neuzugänge (Ausgaben: geschätzte 1,3 Millionen Euro) haben die Störche unter Vertrag genommen. Doch wie schlagen sich die elf Abgänge (Transfereinnahmen: geschätzte eine Million Euro) bei ihren neuen Klubs?

Jae-Sung Lee startete als Mittelstürmer

Jae-Sung Lee (Mainz 05): Der Südkoreaner wechselte nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei zum Erstligisten. Der 29-Jährige stand beim 1:0-Überraschungssieg der 05er zum Saisonauftakt gegen Leipzig als Mittelstürmer über 90 Minuten auf dem Rasen. Es folgten 62 Minuten beim 0:2 in Bochum und sieben Minuten beim 3:0 gegen Fürth. Zurzeit ist Lee für zwei WM-Qualifikationsspiele (0:0 gegen Irak/Dienstag gegen den Libanon) in seiner Heimat.

Janni Serra (Arminia Bielefeld): Der ablösefrei auf die Bielefelder Alm gewechselte Torjäger feierte seine Bundesliga-Premiere beim 0:0 gegen Freiburg in der Schlussminute. 15 weitere Minuten kamen für den 23-Jährigen an Spieltag zwei beim 1:1 gegen Fürth dazu. Danach musste der 23-Jährige eine Zwangspause wegen muskulärer Probleme einlegen. Beim 2:1-Sieg der Arminia im Test gegen Paderborn in der Länderspielpause meldete sich Serra mit einem Treffer zurück.

Jonas Meffert ist auch beim HSV der Dauerbrenner

Jonas Meffert (Hamburger SV): Der 27-Jährige nutzte eine Vertrags-Klausel und ging trotz Kontraktes in Kiel bis 2022 für die bescheidene Ablöse von nur 500.000 Euro zum HSV. Unter Ex-Holstein-Coach Tim Walter ist Meffert Dauerbrenner auf der „Sechser“-Position und lieferte bisher eine Torvorlage. Ein Wiedersehen gibt’s am 30. Oktober (20.30 Uhr) beim Nordduell im Volkspark.

Jannik Dehm (Hannover 96): Der Rechtsverteidiger hoffte nach dem Ablauf seines Engagements in Kiel auf eine Anstellung beim HSV, landete aber schlussendlich bei Hannover 96. Der 25-Jährige spielte in den jüngsten beiden Partien der Niedersachsen über 90 Minuten – als Linksverteidiger.

Baku und Atanga warten im Ausland auf den Durchbruch

Makana Baku (Göztepe): Rund 200.000 Euro soll der Wechsel des Flügelspielers in die türkische Süper Lig aufs Kieler Konto gespült haben. Der endgültige Durchbruch ist dem 23-jährigen Zwillingsbruder des deutschen A-Nationalspielers Ridle Baku noch nicht gelungen (Einsätze: zweimal 45 Minuten, einmal 14 Minuten).

David Atanga (KV Ostende): Der ghanaische Offensiv-Allrounder läuft jetzt in der belgischen Jupiler Pro League auf. Der 24-Jährige kam in drei von vier möglichen Spielen zu Kurzeinsätzen. Atanga war 2019 für gut 500.000 Euro von RB Salzburg an die Förde gewechselt – eine Fehlinvestition. Die Höhe der offiziell nicht genannten Ablöse dürfte sich maximal in Bakus Regionen bewegen.

Reimann in der Dritten Liga schon dreimal ohne Gegentreffer

Dominik Reimann (1. FC Magdeburg): Der 24-Jährige, der ablösefrei den Standort wechselte, ist Stammkeeper beim Spitzenreiter der Dritten Liga und blieb in sieben Spielen bislang dreimal ohne Gegentreffer.

Benjamin Girth (Eintracht Braunschweig): Der Mittelstürmer (29) suchte nach Ablauf seines Vertrages in Kiel in der Dritten Liga seine neue sportliche Heimat. Zwei Kurzeinsätzen zu Beginn des Spieljahres folgte am 11. August eine Knie-Verletzung im Training mit anschließender OP.

Krankheit setzte Niklas Hauptmann außer Gefecht

Lion Lauberbach(Eintracht Braunschweig): Verließ Kiel am 22. August vor dem vereinbarten Ende seines Vertrages (Höhe der Ablöse unbekannt) mangels Einsatzchancen. Bei der Eintracht durfte der 23-Jährige in der Liga bislang einmal über 74 Minuten und einmal über die volle Distanz ran.

Daniel Hanslik(1. FC Kaiserslautern): Der Offensiv-Spieler war bereits in der vergangenen Saison an die „Roten Teufel“ ausgeliehen. Der 1. FCK verpflichtete den 24-Jährigen jetzt für 75.000 Euro fest. Hanslik übt sich bislang als Joker beim Drittligisten.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Niklas Hauptmann (1. FC Köln): Nach einem durchaus guten Leih-Jahr in Kiel wurde der 25-Jährige nach seiner Rückkehr in die Domstadt vom Pech verfolgt. Erst sortierte ihn „Effzeh“-Trainer Steffen Baumgart aus dem Bundesliga-Kader aus, dann setzte den Mittelfeldspieler eine nicht genau beschriebene, aber von Vereinsseite als ernst bezeichnete Krankheit außer Gefecht. Hoffnung für Hauptmann: seit der vergangenen Woche kann er wieder ein Aufbautraining betreiben.