Kiel

Knapp sechs Wochen nach seinem Rücktritt als Cheftrainer von Zweitligist Holstein Kiel hat Ole Werner sein Schweigen gebrochen. In beinahe zeitgleich am Sonntagabend veröffentlichten Artikeln auf „kicker.de“ und „skysport.de“ spricht der 33-Jährige über seine Zeit bei der KSV und seinen Abgang. Es habe „zuletzt auch unterschiedliche Auffassungen in der sportlichen Ausrichtung und Vorgehensweise“ gegeben, so Werner. Konkreter wird er nicht. Das lässt Fragen offen – auch bei Holsteins Sportchef Uwe Stöver.

Müde oder ausgebrannt? Ole Werner widerspricht

„Ich hatte nicht mehr das Gefühl, der bestmögliche Trainer für den Verein zu sein“, erklärte Werner gegenüber „skysport.de“: „Für mich war ausschlaggebend, dass sich bei mir über einen längeren Zeitraum der Eindruck verfestigt hatte, dass der Verein einen neuen Impuls braucht – speziell nach der letzten Saison.“ Gerüchten, er sei nach den großen Anstrengungen der vergangenen Spielzeit mit zwei Quarantänen und dem so haarscharf wie bitter verpassten Aufstieg in die Bundesliga müde, ausgebrannt gewesen, tritt Werner vehement entgegen. „Ich habe nicht aus Energiegründen eine Pause gewählt“, zitiert der „Kicker“ den Coach. Auch sein Verhältnis zu Sportchef Stöver sei gut gewesen. Trotz der angesprochenen „unterschiedlichen Auffassungen“.

Aber worin bestanden diese? Geht es um die Transfers der Sommerpause, die Art der Kompensation der Abgänge von Jae-Sung Lee und Janni Serra, den Wechsel von Jonas Meffert? Um die Zielsetzung für die kommende und weitere Spielzeiten? Darum, wofür die KSV stehen will? „Ich kann nur vermuten, was Ole Werner mit seinen Aussagen konkret gemeint hat“, sagt Stöver gegenüber KN-online. „Ich möchte aber auch nicht spekulieren oder irgendetwas hineininterpretieren.“

Stöver: Keine Verpflichtungen, die vom Trainer nicht gewünscht sind

War Werner unzufrieden mit den Verpflichtungen? Man kann seine Aussagen so verstehen. „Die allgemeine Einschätzung der Entwicklung und der Leistungsfähigkeit der Mannschaft stimmten nicht auf allen Ebenen überein“, sagte er dem „Kicker.“ Stöver hält dagegen und betont, Werner sei maßgeblich an allen Verpflichtungen beteiligt gewesen. „Alle Transfers erfolgen in gemeinsamer Erarbeitung aus mir, dem Trainerteam, der Scoutingabteilung, Jan Uphues als Organisatorischer Leiter Lizenzspielerabteilung und unserem Videoanalysten Philipp Pelka. Wir sitzen regelmäßig zusammen“, erklärt der Sportchef. „Und wir haben alle Spieler im Einvernehmen verpflichtet.“ Stöver stellt zudem klar: „Spieler zu holen, die vom Trainer nicht gewünscht sind – das gibt es bei mir nicht.“ Sprich: Jeder in der Runde muss den Daumen heben.

Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass die sportliche (und kaufmännische) Führung Werner nicht vielleicht Wunschspieler verwehrt haben könnte. Stöver erklärt, durch die Relegation sei es auf dem Transfermarkt nicht einfacher geworden, „weil wir erst spät wussten, in welcher Liga wir spielen würden. Aber wir haben das in unserer Situation bestmöglich getan.“ Dafür rückte die KSV laut Stöver sogar von der zuvor geplanten Etatreduzierung bei Nichtaufstieg ab. „Wir haben unseren Etat nicht von elf auf 10,5 Millionen Euro heruntergesetzt, sondern sogar ein ganzes Stück über elf Millionen angesetzt“, so der 54-Jährige. „Wir haben also mehr Mittel bereitgestellt als in der letzten Saison. Aber es gibt nun mal Dinge darüber hinaus, die man als Holstein Kiel nicht erfüllen kann.“

Etablierung in Liga zwei als Minimalziel

Der Rahmen der Möglichkeiten als Problem? Wollte Werner höher hinaus als die oft beschworene Etablierung als Zweitligist? „Die sorgenfreie Etablierung in der Zweiten Liga ist unser Minimalziel“, sagt Stöver. „Das bedeutet ja aber nicht, dass wir uns dann der Situation angepasst nicht auch ambitioniertere Ziele setzen können. Aber nach der verlorenen Relegation und den Abgängen von Lee, Serra und Meffert den Aufstieg als Ziel auszugeben, ist schlicht unrealistisch. Das hat Ole Werner aber auch nie gefordert.“

Dennoch zog Werner nach dem siebten Spieltag der neuen Saison die Reißleine. Warum genau und warum zu diesem Zeitpunkt – das beantwortete Werner auch in den Interviews beider überregionaler Medien nicht endgültig. Sondern brachte sich stattdessen für ein neues Engagement in Stellung. „Ich habe große Lust zu arbeiten und freue mich auf die nächste spannende Aufgabe“, sagte er dem „Kicker“. „Ich möchte natürlich auf dem höchstmöglichen Niveau arbeiten – wichtig ist aber, dass die handelnden Personen bei meinem künftigen Verein die gleiche Auffassung von Fußball haben und dass ich mit der Art, wie ich arbeite, dort funktioniere.“ Unsere Interview-Anfrage ließ Werner auch am Montag unbeantwortet.