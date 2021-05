Kiel

Am Dienstag werteten die Stadt, Polizei und Verein die Geschehnisse des vergangenen Wochenendes aus und blickten auf die Relegationsspiele zwischen Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und Bundesligist 1. FC Köln voraus. Am Sonntag hatten sich beim Heimspiel der KSV Holstein gegen den SV Darmstadt laut Polizei 1500 Anhänger der Störche vor dem Stadion versammelt. Dabei wurden Abstands- und Hygieneregeln missachtet. Szenen, die sich nicht wiederholen sollen.

Zierau: "Einig, dass wir die Maßnahmen anpassen müssen"

"Wir sind aktuell in konstruktiven Gesprächen. Stadt, Land, Polizei und Verein ziehen in dieser besonderen Situation an einem Strang, um gemeinsam Lösungen für dieses spannende sportliche Ereignis zu finden", sagt Kiels Ordnungsdezernent Christian Zierau, der am Sonntag selbst am Holstein-Stadion vor Ort war. "Nach den Vorkommnissen am vergangenen Sonntag sind wir uns auch alle einig, dass wir die Maßnahmen anpassen müssen, um eine derart große Ansammlung von Menschen vor dem Stadion zu vermeiden." Diese Änderungen könnte sowohl die Situation außerhalb des Stadions als auch im Stadion betreffen.

Mögliche Zuschauer-Rückkehr: Stadt will bis Donnerstag Klarheit

Die Stadt bestätigte auf Nachfrage: Ob erstmals wieder Zuschauer im Holstein-Stadion zugelassen werden könnten, ist aktuell noch offen. Ziel sei es laut Zierau, spätestens am Donnerstag Klarheit darüber zu haben unter welchen Bedingungen das letzte Heimspiel der Saison für Holstein Kiel ausgetragen werden kann.

Holsteins Relegationsgegner Köln hatte für das Hinspiel in der Bundesliga-Relegation gegen Holstein Kiel am Mittwoch auf Zuschauer gehofft, eine Sondergenehmigung aber nicht erhalten.

Am Sonntag hatte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer zu einer möglichen Zuschauer-Rückkehr gesagt: "Wenn Holstein das anfragt, werden wir das prüfen."