Stimmen zum Unentschieden beim SSV Jahn

Kiel

Ole Werner, Chefcoach Holstein Kiel: Sicherlich sind wir enttäuscht, dass es nur ein Punkt geworden ist. Über weite Strecken des Spiels haben wir einen guten Job gemacht. Wir haben wenig zugelassen und folgerichtig verdient 2:0 geführt. Wenn du dann in der Schlussviertelstunde so hinten reingedrängt wirst, ist es schwer, obwohl wir die Chance noch gehabt haben. Und dann bekommt man kurz vor Schluss noch so einen Elfmeter. Es ist keine gefühlte Niederlage, da es am Ende des Tage noch ein Punkt für uns ist.

KSV-Kapitän Hauke Wahl zur Elfmeter-Situation: In der ersten Halbzeit gibt es eine Szene mit Salih Özcan, da hätten wir meiner Meinung nach einen Elfmeter bekommen müssen. Das pfeift der Schiedsrichter nicht. Dann am Ende pfeift er den gegen uns. Das ist schon mehr als bitter.

Anzeige

Hauke Wahl zur Chancenverwertung: Wir belohnen uns einfach nicht für den Aufwand, den wir das gesamte Spiel betreiben. Und das zieht sich irgendwie durch die ganze Saison. 14:6 Torschüsse und am Ende nehmen wir nur einen Punkt mit.

Weitere KN+ Artikel

Hauke Wahl zur Geisterspielerfahrung: Das fängt schon an bei der Erwärmung. Man läuft ins Stadion rein und man hört nichts. Die Atmosphäre ist schon komisch. Aber im Spiel ist man im Fokus, da blendet man das komplett aus.

Weitere News zu Holstein Kiel lesen Sie hier.