Die Stimmung auf der kleinen Weihnachtsfeier des Zweitliga-Teams von Holstein Kiel nach dem letzten Spiel des Jahres hätte wohl kaum besser sein können. Direkt nach dem Spiel, am späten Freitagabend, ging das KSV-Team gemeinsam Essen, bevor sich Spieler und Trainerteam nach dem sensationellen 3:0-Sieg im Nordduell gegen den FC St. Pauli beflügelt in ihren Weihnachtsurlaub verabschiedeten.

Der Rausch der 90 Minuten auf dem Spielfeld des Holstein-Stadions dürfte auch am Tag danach bei manch Spieler und Fan noch nicht abgeklungen sein. Die 8700 Zuschauer erlebten im aufgrund der Corona-Beschränkungen so ausverkauften Holstein-Stadion von Minute eins ein mitreißendes Spiel, in dem zunächst die Gäste aus Hamburg druckvoll begannen. Thomas Dähne parierte die frühen Chancen von Jackson Irvine (2.) und Daniel-Kofi Kyereh (3.) stark.

Der erste Angriff der Kieler führte in der 8. Minute indes direkt zum Tor: Der überragend aufspielende Fabian Reese marschierte über die linke Seite und legte den Ball für Lewis Holtby vor, der direkt aufs Tor schoss. Torwart Nikola Vasilj konnte zwar zunächst noch stark parieren, der Ex-Paulianer Fin Bartels traf allerdings freistehend im Nachschuss zum 1:0 für Kiel.

Endlich effektiv: St. Pauli hat Chancen, Holstein trifft

St. Pauli hatte die Chancen, Holstein traf. Mit der Erfahrung der vergangenen Wochen hieß das: verkehrte Welt im Holstein-Stadion. „Genau wie es dem Gegner sonst immer gut tut, gegen uns in Führung zu gehen, war es für uns ein riesiger Vorteil mit einer 1:0-Führung zu verteidigen“, sagte KSV-Trainer Marcel Rapp, der sein Team in einer auch von St. Paulis Chefcoach Timo Schultz unerwarteten 3-5-2-Grundordnung auf den Rasen geschickt hatte.

Doch beim 1:0 blieb es nicht. In der 29. Spielminute, als Holstein vermehrt die Spielkontrolle übernahm, erhöhte die Rapp-Elf auf 2:0. Nachdem Verteidiger James Lawrence den Schuss vom am Freitag fast unaufhaltbaren Reese noch abgeblockt hatte, spitzelte Finn Porath den Ball aus spitzem Winkel ins Tor. Ungläubiges Staunen im Holstein-Stadion, dass in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch größer wurde.

Als St. Pauli nach einer Ecke weit aufgerückt war, begann die Show von Jonas Sterner. Der 19-Jährige, auf der rechten defensiven Außenbahn unterwegs und bereits am 2:0 beteiligt, ließ seinen Gegenspieler aussteigen und schickte Benedikt Pichler auf die Reise, der Keeper Nikola Vasilj umkurvte und zum 3:0 einschob.

Benedikt Pichler auf dem Weg zum 3:0. St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj liegt geschlagen am Boden. Quelle: Uwe Paesler

„Von sowas träumt man als kleiner Junge: Nordderby unter Flutlicht, Startelfdebüt, und wenn es so läuft wie heute, ist das natürlich einmalig“, sagte Youngster Sterner, der in dieser Saison zuvor erst auf drei Kurzeinsätze kam – und neben Reese, Bartels und Porath einer von vier Schleswig-Holsteinern in der Kieler Startelf war. „Wir sind als Team aufgetreten und haben uns gegenseitig gepusht. Wir haben in jedem Zweikampf alles reingehauen.“

Nach der Pause drängte St. Pauli mit drei frisch eingewechselten Akteuren zunächst auf den Anschlusstreffer, bot den Kielern dadurch aber immer wieder Kontergelegenheiten. Phil Neumann, der eingewechselte Fiete Arp und Fin Bartels ließen ihre Chancen auf das vierte Tor liegen – kein Schönheitsmakel an diesem Abend. Statt „O du fröhliche“ sang das Holstein-Stadion eine Woche vor Heiligabend „Oh, wie ist das schön“.

„Duracell-Häschen“ Fin Bartels mit Power bis zur letzten Sekunde

Bis zur letzten Sekunde gab Holstein Gas – allen voran KSV-Routinier Bartels, der als zweite auch seinen Trainer begeisterte. „Fin überrascht mich dann auch immer, dass er so ein bisschen läuft wie ein Duracell-Häschen und hinten raus auch noch stärker wird“, sagte Rapp.

„Der Teamgeist, die Effizienz und die Ruhe am Ball haben uns heute ausgezeichnet. Wir haben als Team verdient gewonnen“, stellte Sechser Lewis Holtby fest, dessen Team durch den Heimsieg zumindest vorerst auf Tabellenplatz zwölf vorrückt. Die KSV-Profis können mit viel Schwung in die Winterpause gehen, die am 2. Januar endet. Dann bittet Marcel Rapp in Kiel zum Aufgalopp ins Jahr 2022.