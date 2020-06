Dezimierte Kieler Störche verlieren 1:4

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntag an der Bremer Brücke gegen den VfL Osnabrück mit 1:4 verloren. Gegen die personell stark dezimierten Kieler Störche trafen Moritz Heyer (3.), Bashkim Ajdini (24.), Lukas Gugganig (FE., 51.), der zudem per Eigentor (78.) zum 1:3 traf und Amenyido (86.)