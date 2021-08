Kiel

Lion Lauberbach verlässt die KSV Holstein und kickt künftig eine Liga tiefer für Eintracht Braunschweig. Das gab der Fußball-Zweitligist am Sonntag bekannt. Der Abgang ist keine Überraschung, spielte der 23-Jährige in den Planungen von KSV-Coach Ole Werner zuletzt keine Rolle mehr. Lauberbach kam stattdessen in Holsteins Regionalligamannschaft zum Einsatz.

Der 23-jährige Angreifer war im Sommer 2019 vom FSV Zwickau zu den Störchen gewechselt, konnte sich in Kiel aber nicht durchsetzen. Lauberbach bestritt 25 Partien für die Profis, war in der Rückserie der vergangenen Saison bereits an Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock ausgeliehen.

Stöver: „Können nicht die Einsatzzeiten garantieren“

„Wir können Lion Lauberbach nicht die Einsatzzeiten garantieren, die ein junger Spieler für seine Entwicklung braucht“, sagte KSV-Geschäftsführer Uwe Stöver zu dem Wechsel. „Daher haben sich beide Seiten auf die Beendigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses geeinigt. Wir danken Lion für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Zukunft.“