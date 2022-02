Holstein Kiel: Sturm-Warnung vor KSC-Knipser Hofmann

Kiel

Die Sorgen um den Klassenerhalt sind beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel auf ein theoretisches Minimum geschrumpft. Die leise Hoffnung, der imposante Zwischenspurt der Störche könne gar noch in Aufstiegsgefilde führen, entstammt allerdings auch eher der blühenden Fantasie tollkühner Optimisten. Eine realistische Zielsetzung vor dem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Karlsruher SC am Sonnabend (13.30 Uhr/Liveticker auf KN-online) lautet: Angriff auf die „europäischen Plätze“ im Unterhaus!

„Wir wollen weiter attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Die Großen ärgern und bestmöglich abschneiden“, sagt KSV-Sportchef Uwe Stöver nach sechs Partien ohne Niederlage in Serie, drei Siegen am Stück und 13 von 15 möglichen Zählern in der Rückrunde. Im Blick hat der 55-Jährige dabei auch die auf vier Säulen basierende TV-Geldrangliste aus der nationalen Vermarktung für das kommende Spieljahr.

Stabile Deckung in Kiel: Nur 1,1 Gegentreffer pro Spiel

Für deren komplexe Berechnungsformel ist allerdings nicht nur das eigene Abschneiden entscheidend, sondern auch das der direkten Konkurrenz im Ringen um die Fernseh-Millionen (Heidenheim, Darmstadt, Paderborn). Jeder Platzgewinn/-Verlust in diesem Kontext, so Stöver, könne ein Plus oder Minus von 450 000 bis 500 000 Euro nach sich ziehen. Zu Beginn dieser Saison wurden die Störche mit 11 544 813 Euro (Rang sieben) gelistet.

Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp gibt sich optimistisch, den seit seinem Amtsantritt an der Förde am 4. Oktober des Vorjahres eingeleiteten Aufschwung fortsetzen zu können. „Es wird immer schwieriger, gegen uns ein Tor zu schießen. Und mit jedem Sieg wird das Selbstvertrauen größer“, so der 42-Jährige vor dem Duell mit seinem ehemaligen Ausbildungsverein aus dem Wildpark.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Anzahl der Gegentreffer erhärtet die These des ehemaligen Hoffenheimers. Vor seinem Betreten der Kommandobrücke des Kieler Fußball-Flaggschiffs hatte es im Schnitt 2,1-mal pro Spiel im KSV-Kasten geklingelt. Aktuell sind es nur noch 1,1 Gegentreffer. Lediglich der HSV liegt in der Zeitspanne der Rapp-Regie mit neun Gegentoren in 13 Spielen vor den Störchen (15). Als Plädoyer für eine Kieler Dreierkette in letzter Instanz vor Stammkeeper Thomas Dähne darf zudem folgende Statistik gewertet werden: In den bislang fünf Begegnungen der zweiten Saisonhälfte kassierten die Nordlichter mit dieser taktischen Grundordnung ganze vier „Buden“.

„Freigeist“ Fin Bartels sorgt KSC-Trainer Christian Eichner

Gästetrainer Christian Eichner warnt derweil auch vor der Offensive der Störche. Namentlich hebt der 39-jährige Fußball-Lehrer den nur vier Jahre jüngeren KSV-Dauerbrenner Fin Bartels, beim jüngsten 3:2-Erfolg in Aue Schütze zur 1:0-Führung, hervor. „Der agiert wie ein Freigeist, ist für den Gegner nur schwer zu greifen und macht fast immer das Richtige auf dem Feld“, so Eichners Lob.

Vor dem Anpfiff – Sonnabend, 13.30 Uhr So könnte Holstein Kiel spielen: Dähne – Neumann, Thesker, Komenda – Korb, Sander, Porath, Reese – Mühling – Bartels, Pichler. Es fehlen: Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber), Holtby (Schleimbeutelentzündung im Knie), Kirkeskov (Achillessehnen-Probleme), Awuku (Aufbau nach Kreuzbandriss). Gelbsperre droht: Neumann (4). So könnte der KSC spielen: Gersbeck – Thiede, Kobald, O’Shaughnessy, Heise – Wanitzek, Breithaupt, Gondorf – Goller, P. Hofmann, Choi. Es fehlen: Bormuth (Reha nach Sprunggelenk-OP), Jensen (Bandverletzung im Knie), S. Jung (Kreuzbandriss), Löhr (Kreuzbandriss). Gelbsperre droht: Gondorf, Heise, P. Hofmann (alle 4).

In der eigenen Angriffsreihe indes besitzt der KSC-Coach selbst einen Leuchtturm. Der 1,95 m große Philipp Hofmann (zwölf Tore, drei Assists) sendete mit einem Doppelpack beim 4:1-Triumph des KSC in der Vorwoche gegen Nürnberg Achtungssignale in Richtung Kiel. Dass der 28-jährige Knipser am 16. Mai 2021 zwei Treffer zum 3:2-Erfolg des KSC gegen die Störche beisteuerte und damit den Anfang vom Ende aller KSV-Aufstiegsträume einleitete, ist Geschichte – aber nicht vergessen.

Die Tageskasse am Ticketcenter Ost des Holstein-Stadions ist für Zuschauer mit dem 2G-Status am Sonnabend ab 11.30 Uhr geöffnet.