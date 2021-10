Holstein Kiel: Thomas Dähne steht auch gegen Darmstadt 98 im Tor

Kiel

Früh wie selten – bereit wie nie? Es ist neun Uhr am Morgen, als Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Donnerstag zur virtuellen Pressekonferenz bittet. Die Störche haben keine Zeit zu verlieren vorm Heimspiel am Sonnabend (13.30 Uhr) gegen Darmstadt 98. Cheftrainer Marcel Rapp will seine Mannschaft bestmöglich auf die Aufgabe bei seiner Premiere im Holstein-Stadion vorbereiten.

„Dass das ein harter Brocken wird, ist uns klar“, sagt Rapp über den Gegner, der mit 24 Treffern die Torfabrik der Liga ist, mit 16 Punkten die Aufstiegsränge im Blick hat. Ganz anders die Situation bei der KSV nach dem 1:1 in Ingolstadt: Holstein kommt nicht vom Fleck, steckt einstweilen im Keller fest. „Ich bin trotzdem der Überzeugung“, so Rapp, „dass wir das Spiel positiv bestreiten werden.“

Thomas Dähne hat den Kampf um dem Stammplatz in der Liga vorerst für sich entschieden

Über die vollen 90 Minuten wird sich die Angriffswucht der Hessen allerdings kaum kontrollieren lassen. Umso mehr kommt es auf einen hochklassigen Schlussmann an. Holstein Kiel hat derer zwei – und damit die Qual der Wahl. Trotzdem hat Rapp bereits seine Entscheidung gefällt: Thomas Dähne wird wie in Ingolstadt im Tor stehen. „Wir haben zwei herausragend gute Torhüter. Es kann aber leider nur einer spielen“, sagt Rapp. „Thomas hat das Vertrauen bekommen, und er wird am Sonnabend erneut spielen.“

Für den Moment hat Dähne also offenbar den Zweikampf um den Stammplatz zwischen den Pfosten unter dem neuen Trainer gewonnen. Gelios, als Nummer eins unter Ole Werner in die Spielzeit gestartet und seit dem vergangenen Spieltag nach abgesessener Rotsperre wieder einsatzberechtigt, bleibt aber immerhin ein „Trostpreis“: Der 29-Jährige darf am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei der TSG Hoffenheim (18.30 Uhr) ran.

Holstein Kiel hat erst 40 Prozent der Tickets abgesetzt

Unterdessen ist die Personallage nicht nur im Kasten, sondern auch unter den Feldspielern weiterhin äußerst trainerfreundlich: Mit dem langzeitverletzten Duo Ahmet Arslan und Marco Komenda fallen nur zwei Spieler definitiv aus fürs Wochenende. Beim erkrankten Youngster Jonas Sterner „müssen wir schauen, ob es für Sonnabend reicht“, sagt Rapp. Nach derzeitigem Stand wird er nur auf den Rängen mit etwas Schwund zurechtkommen müssen: Am Donnerstagvormittag waren erst 6000 der 15 034 Tickets verkauft.