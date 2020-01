Bei der Ostsee Darts Gala am Sonnabend ab 19 Uhr werden neben den Stars Michael van Gerwen, Phil Taylor und Fallon Sherrock auch zwei lokale Sportgrößen in der Sparkassen-Arena dabei sein: Rune Dahmke vom THW Kiel, ebenso Holstein-Torhüter Ioannis Gelios, der an der E-Dartscheibe trainiert hat.