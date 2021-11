Kiel

Flutlicht an – das hat es im Holstein-Stadion in dieser Störche-Saison noch nicht geheißen. Am Freitagabend im Heimspiel gegen Dynamo Dresden (18.30 Uhr, im Liveticker auf KN-online) ist es soweit. Alle Scheinwerfer auf das Kellerduell. Ein Spiel, dessen Bedeutung KSV-Trainer Marcel Rapp am Donnerstagmorgen nicht herunterspielt. „Wir wissen um die Tabellenkonstellation. Mit einem Sieg könnten wir Dresden überholen. Das wäre enorm wichtig“, sagt Rapp. „Alle brennen auf das Spiel.“

Marcel Rapp: „Haben auf den Ernst der Lage hingewiesen“

Die Stimmung in der Trainingswoche nach dem 1:1 beim HSV war gut im Storchennest. Die spielerische Steigerung, die auch in Hamburg wieder erkennbar war, gibt Anlass zu leichtem Optimismus, dass der Premierensieg für den Holstein-Trainer nicht mehr fern ist. Doch Rapp warnt vor zu großer Euphorie: „Wir müssen trotzdem die Tabelle im Auge behalten“ – und da steht die KSV auf Relegationsrang 16. Trotz aller Fortschritte habe das Trainerteam deshalb „auf den Ernst der Lage hingewiesen“.

Die Kieler sehnen sich nach drei 1:1-Unentschieden in Folge nach einem Sieg. Dynamo würde sich derweil am Freitag wohl schon über etwas Zählbares freuen. Der gut in die Saison gestartete Aufsteiger befindet sich im Abwärtsstrudel: Vier Ligapleiten in Folge, darunter das 0:1 am vergangenen Sonnabend gegen den SV Sandhausen. „Dresden hat auf Grund der Ergebnisse jetzt etwas Druck, aber davon lassen wir uns nicht blenden“, sagt Rapp über einen „lauf- und zweikampfstarken“ Gegner.

Joshua Mees fällt auch gegen Dynamo Dresden aus

Gegen den muss der Cheftrainer neben Ahmet Arslan (Aufbau nach Kreuzbandriss), Marco Komenda (Aufbau nach Fußbruch) und Noah Awuku (Kreuzbandriss) weiter auf Offensivmann Joshua Mees (Muskelfaserriss im Hüftbereich) verzichten, dessen Rückkehr ins Training erst in der kommenden Woche erwartet wird. Die gegen Hamburg ausgefallenen Phil Neumann, Marcel Benger und Patrick Erras stehen dem 42-Jährigen hingegen wieder zur Verfügung.

Das eröffnet auf der defensiven Mittelfeldposition neue Optionen im Vergleich zum HSV-Spiel. Da hatte Lewis Holtby als variabler Sechser ein starkes Spiel gemacht. „Das Schöne ist, dass grundsätzlich alle dort spielen können, weil alle eine gute Form haben“, sagt Rapp, der auf dieser Position nun „die Qual der Wahl“ habe.

Dynamo Dresden ist Holsteins Lieblingsgegner in der Zweiten Liga

Die Statistik macht Hoffnung, dass es für Marcel Rapp mit dem ersten Sieg als KSV-Coach klappen könnte: Alle sechs Zweitligaspiele gegen Dynamo gewannen die Störche, bekamen dabei nur ein Gegentor. „Klar nimmt man das zur Kenntnis, ähnlich wie in Hamburg, wo Holstein noch nie verloren hat. Aber unterm Strich geht es bei 0:0 los“, will sich Rapp nicht an der Serie festhalten, sondern seinen Fokus auf die Geschehnisse auf dem Rasen richten. „Wichtig wird sein, dass wir spieldominant auftreten, den Gegner früh attackieren und daraus Chancen kreieren“. Dann könne es was werden mit dem „enorm wichtigen“ Sieg vor der anschließenden Länderspielpause.