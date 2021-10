Kiel

Seine ersten Trainingseinheiten mit den Zweitliga-Störchen von Holstein Kiel will Marcel Rapp (42) unbeobachtet absolvieren. Der neue KSV-Coach bittet seine Mannschaft zu Beginn der Woche unter Ausschluss der Fans und Journalisten zum Training. Beschnuppern, üben, besser werden. Offen zeigt sich Rapp dagegen beim exklusiven Interview. Darin erzählt Rapp, welcher Spruch der Kieler Verantwortlichen ihn überzeugt hat – und warum ihm Ballbesitz allein auf dem Fußballplatz nicht reicht.

Herr Rapp, wie erleben Sie Ihre ersten Tage als neuer Cheftrainer von Holstein Kiel?

„Es fühlt sich schön an, mein erster Tag war direkt vollgepackt mit Terminen. Schon am Sonntag habe ich mich bei der Mannschaft vorgestellt, mit dem Mannschaftsrat gesprochen, um ein Bild zu bekommen. In der Vorbereitung hat man sechs Wochen Zeit, aber unser nächstes Spiel steht in nicht einmal zwei Wochen an. Deshalb muss es relativ schnell gehen. Aber die Mannschaft weiß das, sie ist dafür total offen.“

Spüren Sie Druck, angesichts der Tabellensituation schnell liefern zu müssen?

„Man muss der Realität ins Auge blicken, aber man darf sich von kurzfristigen Resultaten oder Tabellenständen auch nicht blenden lassen. Ich verspüre keinen Druck, weil ich überzeugt bin von der Mannschaft. Ich habe auch das Gefühl, dass sie diesen Druck aushält, dass sie damit umgehen kann. Es geht jetzt um den Prozess. Und da treffe ich auf eine sehr offene Mannschaft. Deshalb bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden.“

Bei Ihrer Verpflichtung wurden Sie mit den Worten zitiert, Sie hätten immer gesagt, den nächsten Schritt gehen zu wollen, wenn sich das für Sie richtige Angebot ergebe. Was hat Sie so überzeugt am Kieler Angebot?

„Aus meiner Sicht passt einfach viel zusammen. Als ich von meinen Gesprächen in Kiel nach Hause gefahren bin, hatte ich den Satz im Kopf: Wir sind der etwas andere Verein. Den hatte ich hier gehört. Inwiefern, hatte ich dann gefragt. Die Antwort: Wir sind einfach normal. Das hat mich irgendwie abgeholt. Ich bin auch normal und trotzdem ein Stück weit anders als viele andere in diesem Business. Das hat mich gecatcht und war der letzte Grund, um zu sagen: Das passt zu mir.“

Angebote für Sie hatte es auch in der Vergangenheit gegeben. Weshalb erst jetzt der Schritt in den Profifußball?

„Zum einen hatte ich einen Vertrag in Hoffenheim, das darf man dabei nicht vergessen. Zum anderen war ich nicht auf der Flucht. Trainer der U 19 in Hoffenheim zu sein ist nicht so schlecht. Ich glaube, da hätten viele gerne mit mir getauscht. Ich hatte außerdem meine Familie dort, war schon in einer Wohlfühloase. Aber ich wusste: Wenn ich Trainer sein will, wenn ich immer besser werden will, muss ich irgendwann auch den nächsten Schritt gehen. Ich habe mir dabei aber Zeit gelassen, um zu prüfen, was für mich passt.“

Wegbegleiter bezeichnen Sie als akribisch, detailversessen. Deckt sich das mit Ihrer Selbstbeschreibung?

„Details sind mir schon wichtig. Ich glaube, dass die Summe der Details die Spiele entscheiden. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens. Außerdem bin ich wissbegierig, was damit wiederum zusammenhängt, denn nur so kommt man in die Details. Wenn man nur oberflächlich draufschaut, sieht man diese nicht.“

Schauen wir auf das, was auf dem Platz konkret passieren soll. Wie sieht Ihre Spielidee aus?

„Ich will den Ball haben. Es gibt genug Vereine, die den Ball nicht haben wollen, das ist auch legitim. Aber ich will bestimmen, wie das Spiel läuft. Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir den Ball haben. Deshalb sollten wir ihn erobern, meistens auch schnell. Der Ballbesitz sollte aber immer nur Mittel zum Zweck sein, um in Räume zu kommen, in die man ohne ihn nicht kommen würde. Man sollte sich nicht am reinen Ballbesitz ergötzen.“

Haben Sie Trainervorbilder?

„Das ist ein schwieriger Begriff, ein Vorbild kann man nie erreichen. Ich schaue aber sehr gerne Spiele von Marcelo Bielsa (Leeds United, d. Red.) an. Ich bin nicht wie Bielsa als Mensch, deswegen werden meine Mannschaften auch nie genau so Fußball spielen. Aber es gibt bei ihm einfach viele Dinge, die richtig gut sind. Auch Marcelo Gallardo von River Plate finde ich total spannend – auch wenn das etwas weiter weg ist (lacht).“

Dann springen wir zurück nach Kiel. Sie übernehmen hier zum ersten Mal hauptverantwortlich eine Mannschaft im Herrenbereich. Was ändert sich für Sie?

„Erst einmal nichts. Es geht darum, zu trainieren, um besser zu werden. Da ist es dann auch egal, ob der Spieler 18 oder 28 ist. Die ersten Gespräche haben mir übrigens gezeigt, dass alle, wirklich alle im Team große Lust darauf haben. Und es knüpft ja auch an das an, was die Trainer vor mir hier an Input gegeben haben. Da war keiner dabei, der gesagt hat: Geht’s raus und spielt’s Fußball. Ich freue mich darauf, jetzt auch meinen Teil dazu beitragen zu können.“

Stichwort Vorgänger: Hatten Sie schon Kontakt zu Ole Werner? Werden Sie sich noch austauschen?

„Ich finde es gut, wenn man unvorbelastet an die Sache herangeht. Es wird sich bestimmt mal ergeben, dass wir uns treffen und quatschen. Aber man sollte sich als neuer Trainer zunächst einmal selbst ein Bild machen. Darauf liegt jetzt mein Fokus.“