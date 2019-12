Ole Werner: "Werde permanent reflektiert."

Kiel

Herr Werner, die Störche sind im Aufschwung, die Mannschaft findet immer besser zusammen. Sehen Sie das auch so?

Ole Werner: Insgesamt ja. Die Abläufe werden klarer und sind immer besser aufeinander abgestimmt. Aber wir haben immer noch Phasen im Spiel, in denen nicht jeder genau weiß, was er zu tun hat. Das wird wahrscheinlich auch nie zu 100 Prozent zu vermeiden sein. Für uns ist aber ganz wichtig, dass die Phasen, in denen für uns ganz klar ist, was wir machen wollen, länger werden. Und diesen Eindruck habe ich. Gegen Hannover waren es 30 Minuten, gegen Stuttgart und Regensburg war es gefühlt eine Halbzeit, gegen Dresden etwas mehr. Wir kommen der Sache also näher.

Das Polster auf Rang 16 beträgt sechs Punkte, der Rückstand auf Rang drei nur fünf. Gucken Sie auf die Tabelle?

Jeder, der im Fußball unterwegs ist, schaut selbstverständlich auch auf die Tabelle – aber das hat im Moment wenig Aussagekraft. Es geht darum, zu welchem Zeitpunkt wir gegen welche Mannschaft spielen und da ist die Tabellensituation nur ein Hinweis auf die aktuelle Form des Gegners. Sicherlich ist es aber so, dass der Blick aktuell angenehmer ist als noch vor vier Wochen, aber Auswirkungen auf unsere tägliche Arbeit hat die Tabelle nicht. Ein Tabellensechster hat allerdings mehr Ruhe für die Entwicklung der Mannschaft, weil das Arbeiten klarer und einfacher ist, als für eine Mannschaft aus den unteren Tabellenregionen.

Ist diese Entwicklung eine Frage der Gewöhnung an Sie als neuen Trainer? Oder geht es da eher um die Mannschaft an sich?

Die Mannschaft ist im Sommer neu zusammengesetzt worden und muss sich auch als Gruppe von Menschen erst mal finden. Das dauert und benötigt zwingend Erfolgserlebnisse. Wer an sich und seinem Nebenmann zweifelt, kann kein Vertrauen aufbauen und keine Mechanismen entwickeln. Dass wir in den letzten Wochen Erfolge hatten, hilft uns sehr dabei, zu einer Einheit zusammenzuwachsen. Zudem werden taktische Abläufe klarer, wenn man sie häufiger trainiert und häufiger gespielt hat. Das hat dann gar nicht so sehr etwas mit dem Trainerteam zu tun.

Wie viel von Ihnen steckt denn trotzdem im Aufschwung?

Natürlich geben wir als Trainerteam eine Linie vor, aber es hängt von den Spielern ab, wie sie Dinge aufnehmen und umsetzen. Das machen sie richtig gut. Es ist eine sehr schlaue Mannschaft, die sehr diszipliniert arbeitet. Ich kann nicht sagen, wie viel von mir da drinsteckt, sondern nur, dass ich mit der Offenheit der Mannschaft sehr zufrieden bin, auch damit, wie sie untereinander diskutieren. Wir versuchen, die Erfahrungen der Spieler einzubinden. Vor dem Spiel in Dresden zum Beispiel haben wir einige Dinge, die noch nicht zu 100 Prozent passten, mit erfahrenen Spielern besprochen. Alle haben ihren Anteil an den letzten Ergebnissen – wie groß meiner ist, ist letztendlich auch zweitrangig.

Wer sind diese erfahrenen Spieler, die Sie zurate ziehen?

In erster Linie der Mannschaftsrat. Hauke Wahl, Dominik Schmidt, Johannes van den Bergh – sie haben viel erlebt und wissen, wie die Dinge laufen. Auch Jonas Meffert versteht einfach, wie das Spiel funktioniert, und gibt wichtige Rückmeldung. Darüber hinaus geht es um einzelne Spieler in einzelnen Situationen: Warum spielst du den Ball nicht? Hast du es nicht gesehen? Oder weißt du nicht, wie du es ausführen sollst? Darüber müssen wir sprechen, daraus entwickeln sich Lösungen, die ich auch als Trainer vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hatte. Manche Dinge sehen für mich von außen gut aus, aber auf dem Platz hat jemand ein anderes Gefühl. Dann müssen wir klären: Ist dein Gefühl falsch oder mein Eindruck? Und wie können wir dafür sorgen, dass dein Gefühl auf dem Platz so ist, dass du es auch mit Überzeugung umsetzen kannst? Als Trainer kann und muss ich die Spieler einbinden, weil sie wahnsinnig viel über Fußball reden und wissen. Das hat sich, glaube ich, geändert zu früheren Zeiten; vor 20 Jahren haben sich die Spieler nicht zwangsläufig so viel mit Fußball beschäftigt wie heute. Und das sollte nicht ungenutzt bleiben.

Spielt es dabei eine Rolle, dass die erfahrenen Spieler teilweise älter sind als Sie?

Nein. Die Spieler haben ihre Sicht als Spieler, ich meine als Trainer. Ich habe die Erfahrung als Spieler nicht in dem Maße und auf dem Niveau, deshalb ist der Austausch für mich ganz wichtig, deshalb sind auch Patrick Kohlmann und Fabian Boll für mich total wertvoll. Dafür habe ich elf Jahre Trainererfahrung. Es geht darum, ob und wie wir den Spielern etwas an die Hand geben, das für sie funktioniert. Dabei spielt das Alter schlicht keine Rolle. Natürlich ist das erst mal ein Thema, wenn ein Trainer ganz jung oder ganz alt ist. Wenn Otto Rehhagel jetzt nochmal einen Vertrag unterschreibt, ist sein Alter auch ein Thema. Unter Umständen zunächst auch bei Spielern – aber das ist nach einer Minute vollkommen egal. Es geht darum, wie der Umgang ist, und ob das funktioniert, was der Trainer vermittelt.

Apropos Vermittlung – ist Holstein Kiel bei Ihrem Trainer-Lehrgang in Hennef ein Thema?

In den persönlichen Gesprächen natürlich. Aber da ist auch Thema, wie es beim TSV Havelse läuft, wo mein Zimmerkollege arbeitet. Nun ist es zusätzlich so, dass ich gerade Dinge erlebe, auf die ich in Hennef eigentlich erst vorbereitet werden sollte. Zum Beispiel besprechen wir im Kurs, wie ich eine erste Ansprache vor der Mannschaft halte. Jetzt bin ich in der realen Situation, und dann sprechen wir darüber, ob das nun so funktioniert hat, wie es vorher gelehrt wurde, oder ich es überhaupt so umgesetzt habe (lacht). Und natürlich werde ich darauf angesprochen, was am Wochenende passiert ist. Wir geben uns gegenseitig Tipps, davon lebt der ganze Lehrgang. Es gibt ja nicht für jedes Szenario die eine Lösung, so funktioniert Fußball nicht. Durch permanenten Austausch nimmt jeder von uns viel mit. Ich werde permanent reflektiert, von Leuten, die mit unserem Verein nichts zu tun haben. Das hilft – auch wenn ich es wirklich als eine Herausforderung für meine Arbeit bei Holstein empfinde, dort vor Ort zu sein, vor allem für den Kopf.

Gibt es bei diesem Austausch Grenzen? Betriebsgeheimnisse oder Ähnliches?

Wenn ich in Hennef über meine Arbeit in Kiel spreche, spreche ich nie über Namen. Darüber hinaus – wie viele Betriebsgeheimnisse gibt es denn im Fußball noch? Außer vielleicht der Spielerkabine und dem Trainerbüro bleibt doch nichts verborgen. Generell geht es aber in Hennef auch nicht so sehr ins Detail, eher um grundsätzliche Ideen. Letzte Woche zum Beispiel hatten wir das Thema „Interviews nach dem Spiel“. Da wird gefragt, wie dein Ablauf ist, warum er so ist, was positive und negative Aspekte sind. Und da kann ich mich dann natürlich einbringen, wenn ich das Gefühl habe, dass jeder davon profitieren kann.

Auch wenn Dinge in der Kabine eigentlich verborgen bleiben – wie moderieren Sie es gegenüber Spielern, die momentan kaum zum Zuge kommen, weil es wenig Rotation gibt?

Jeder, der bei uns in der Kabine ist, hat den Anspruch zu spielen, und wenn er nicht spielt, ist immer eine gewisse Unzufriedenheit da. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, das ist eine Situation, die ich aus meiner sehr kurzen Karriere sehr gut kenne. Du hast immer das Gefühl, die anderen bekommen nach einem Sieg die Schulterklopfer ab, so richtig dabei warst du nicht – das ist völlig menschlich und nachvollziehbar. Aber ich sage den Spielern immer: Von Montag bis Samstag musst du alles dafür tun, dass du spielst, und wenn der Spieltag kommt, musst du deine Rolle annehmen. So ist es im Fußball. Trotzdem ist das auch für mich schwierig: Ich sitze ja nicht vor der Tafel, schiebe elf Spieler aufs Feld, noch neun auf die Bank, schicke vier Spieler zur U23, und das macht dann nichts mit mir. Darüber diskutieren wir im Trainerteam intensiv, machen uns viele Gedanken. Das ist mit das Schwierigste und das Härteste am Trainerjob. Jemandem, der alles gibt und alles investiert, zu sagen, es reicht nur für die Bank – oder noch schlimmer: Es reicht nicht mal für den Kader. Aber damit müssen wir alle klarkommen, die Spieler und wir Trainer. Wichtig ist, dass wir respektvoll miteinander umgehen und den Spielern auch Erklärungen liefern, wenn sie diese verlangen. Ein Spieler darf unzufrieden sein, und er darf Unzufriedenheit im Gespräch äußern, solange es nicht zu Lasten der Mannschaft oder des Vereins geht. Wir haben aktuell auch unzufriedene Spieler, aber die verhalten sich gut und bringen sich komplett im Sinne des Teams ein.

Die Wintertransferperiode ist nicht mehr weit entfernt. Wird sich der Kader – auch mit Blick auf diese unzufriedenen Spieler – personell verändern?

Wir sind mit der Gesamtentwicklung der Mannschaft total zufrieden, deshalb sehe ich keinen großen Bedarf. Dennoch müssen wir darauf vorbereitet sein, dass etwa jemand kommt und sagt, ich habe mir das letzte halbe Jahr anders vorgestellt oder stelle mir die Zukunft anders vor. Wir sehen aber absolut keinen Anlass, in irgendeiner Form den nächsten Umbruch einzuleiten.

Vielleicht kommt ja auch jemand von außen schon im Winter auf den Klub zu – 2021 laufen Verträge einiger Leistungsträger wie etwa Janni Serra aus. Was würden Sie zu solch einer Anfrage sagen?

Ich bin ja nicht derjenige, der das schlussendlich entscheidet. Ich kann nur eine sportliche Einschätzung abgeben, und in der sage ich, dass ich Janni Serra unbedingt behalten will. Ich glaube, es kommt ihm sehr entgegen, wie wir spielen, er hat hier ein Umfeld, in dem er Leistung zeigen kann. Und ich glaube, das ist für ihn in der aktuellen Phase auch sehr wichtig.

Leistung zeigt gerade die gesamte Mannschaft. Was konkret haben Sie als Team in den vergangenen Wochen besonders gut gemacht, und wo ist die größte Baustelle für die kommende Zeit?

Besonders gut haben es vor allem die Jungs gemacht, indem sie für den nächsten Neuanfang innerhalb kurzer Zeit sehr offen waren. Wir wollten zunächst Klarheit auf allen Ebenen reinbekommen, indem wir uns aus einer Grundordnung heraus bestimmte Dinge erarbeiten und entwickeln, die zur Mannschaft passen. Das ist uns, vor allem was defensive Abläufe betrifft, relativ schnell gelungen. Jetzt geht es darum, sich auch mit Ball – was wesentlich komplizierter ist – kontinuierlich zu steigern. Auf Umstellungen des Gegners oder veränderte Dynamiken noch schneller, noch besser zu reagieren und Lösungen zu finden. Dinge mit Ball unterliegen noch Schwankungen, aber auch da kommen wir der Sache näher. Wir haben eine sehr, sehr schlaue Mannschaft, die Dinge selbst auch mit entwickeln kann, gute Ideen hat, wie etwas für sie funktionieren kann. Das zeichnet uns aus, das macht uns momentan auch stark.

Das klingt nach Vorfreude auf die Arbeit mit Zeit und Ruhe in der Wintervorbereitung...

Wir haben vorher noch drei Spiele, in denen wir uns hoffentlich die Ruhe verschaffen können, die wir brauchen, um diese Dinge zu erarbeiten. Dann haben wir eine kleine Pause, die allen guttun wird. Und dann, ja, freue ich mich auf die Wintervorbereitung, weil ich denke, dass da Dinge nochmal klarer werden. Da geht für alle Spieler nochmal die Tür auf, jeder kann sich zeigen. Und ich bin sicher, dass wir anschließend ein gutes Stück weiter sind in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen.

