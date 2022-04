Die Störche taumeln: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel befindet sich nach schwacher Leistung beim 1:3 in Darmstadt weiter in Abstiegsgefahr. Am Tag nach der krachenden Niederlage wurde Trainer Marcel Rapp deutlich. Den Fans, die die Angst vorm Sturz auf Platz 16 umtreibt, versicherte er: „Wir tun alles dafür, die Liga zu halten.“