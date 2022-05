Kiel

Am Dienstagnachmittag hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel seinen Sommerfahrplan für die Vorbereitung auf die Saison 2022/23 präsentiert. Am 9. Juni kommen die KSV-Profis demnach wieder in Projensdorf zusammen für die leistungsdiagnostischen Tests, ehe Cheftrainer Marcel Rapp am 13. Juni gemeinsam auf den Platz zum offiziellen Trainingsauftakt bittet.

Am Sonnabend, den 25. Juni, steht dann das erste Highlight der Vorbereitung an mit dem ersten Testspiel – und es kommt direkt zu einem hochklassigen Nordduell: Ligakonkurrent FC St. Pauli, der den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga im Saisonfinale noch verspielt hat, wird die KSV in Kiel unter Wettkampfbedingungen prüfen.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Tag später geht es für den Störche-Tross auf nach Österreich. Vom 26. Juni bis zum 3. Juli ist ein achttägiges Trainingslager in Zell am See anberaumt. Geplant sind zwei Testspiele vor Ort, die Gegner allerdings werden erst noch bekanntgegeben.

Zum Abschluss der Vorbereitung trifft Holstein Kiel am 9. Juli schließlich zu Hause auf den dänischen Erstligisten Silkeborg IF. Sechs Tage später, am 15. Juli, wird die Zweitliga-Saison eröffnet mit dem ersten Spieltag. Die genauen Ansetzungen wird die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in den kommenden Wochen veröffentlichen.