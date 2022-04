Kiel

Fünf der vergangenen sechs Partien verloren, beim jüngsten 1:3 in Darmstadt zum 18. Mail (!) in dieser Saison mit 0:1 in Rückstand geraten, mit 48 Gegentreffern die nach Zahlen drittschlechteste Defensive – der Sinkflug des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel hat sechs Spieltage vor dem Saisonende Besorgnis erregende Züge angenommen. Die Angst vor dem Absturz auf Relegationsrang 16 wächst. Wie auch die reflexartige einsetzende Kritik am Cheftrainer in Fan-Kreisen. Muss der erst am 4. Oktober des Vorjahres verpflichtete Marcel Rapp um seinen Job fürchten?

„Nein“, beruhigt Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der so heftig in Turbulenzen geratenen Störche, die vom Nervenkitzel erhitzten Gemüter: „Das ist überhaupt kein Thema. Es gibt an der Arbeit des Trainers nichts zu rütteln. Vielmehr stehen wir alle in der Verantwortung, um die aktuelle Situation zu verbessern. Vom Zeugwart bis zum Geschäftsführer Sport.“

Zweikampfquote von 40:60 in Darmstadt so schlecht wie in der gesamten Saison noch nicht

Die am Sonnabend am Böllenfalltor vergleichsweise katastrophale Leistung in der ersten Halbzeit hat derweil auch Stöver irritiert. Dies umso mehr, da der zaghafte und mutlose Auftritt der Nordlichter in Hessen doch fatal an die ersten 30 Minuten beim davor liegenden Auswärtsspiel in Rostock (Endstand 2:3) erinnerte.

„Das war konträr zur gesamten Spielvorbereitung. Die Trainer haben ganz klar angesprochen, worauf es in Darmstadt ankommt: aggressives Anlaufen, Gegner stressen – und nichts davon war in den ersten 45 Minuten zu sehen“, so der 55-Jährige, den aus eigener Profi-Erfahrung als Verteidiger auch folgende Fakten ärgern: „Wir hatten in Darmstadt eine Zweikampfquote von nahezu 40:60 Prozent. Die Quote ist so schlecht wie in der gesamten Saison noch nicht. Wir haben dazu in den vergangenen vier Spielen sieben Tore erzielt, aber nur drei Punkte erobert.“

Die Gründe für den Ergebnis-Einbruch nach dem imposanten Zwischenspurt am Ende der Hin- und zu Beginn der Rückrunde (sechs Spiele in Folge ohne Niederlage mit vier Siegen) sind für Stöver vielschichtig. „Die Vielzahl an personellen Ausfällen durch Corona, andere Krankheiten und Verletzungen sorgen für ständige Wechsel und beeinträchtigen die erforderliche Qualität im Trainingsbetrieb erheblich“, sagt Stöver. „In der Anfangself stehen regelmäßig Spieler, die durch die genannten Gründe nicht im Rhythmus sind.“ Mit diesen Sätzen beschreibt der Holstein-Sportchef eine Wurzel des aktuellen Übels.

Ursachenforschung für Negativ-Flow: Stöver sieht kein Vakuum an Führungskräften

Die mentale Verfassung, geprägt durch Verunsicherung ob des Negativ-Flows, komme hinzu. „Dagegen müssen wir uns wehren. Das ist der Auftrag für die nächsten Wochen“, fordert Stöver. Ein Vakuum an Führungskräften, die in Krisensituationen auf dem Feld das Heft in die Hand nehmen, sieht der oberste Kaderplaner dagegen auch ohne den weiter zur Zwangspause verurteilten Kapitän und Abwehrchef Hauke Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber) nicht: „Wir haben genügend Spieler in unseren Reihen, die erfahren genug sind, um voranzugehen. Es muss der Anspruch von allen Spielern sein, dass wir als Gruppe funktionieren.“

Der Appell zum Schulterschluss, die Erinnerung an die eigene, bereits nachgewiesene Stärke, die Sensibilisierung für die zum Erfolgs-Comeback unabdingbaren Fußball-Basics – alles handelsübliche Formulierungen in sportlichen Krisenzeiten. Noch haben die Kieler sechs Zähler Vorsprung auf den von Dynamo Dresden besetzten Rang 16. Doch auch Stöver weiß: „Es steht viel Arbeit innerhalb kürzester Zeit an. Wir haben sechs wichtige Spiele vor der Brust. Wobei das Duell bei Dynamo Dresden in dieser Konstellation hervorsticht.“

Knallharte 180 Minuten: Derby gegen den HSV vor Augen, Dresden im Kopf

Das für den Endspurt des Spieljahres möglicherweise vorentscheidende Duell in Elbflorenz am 16. April im Kopf, das ewig prickelnde Nordderby vor Augen. „Jetzt allerdings liegt der Fokus erst einmal zu 100 Prozent auf dem Heimspiel am Sonntag gegen den HSV“, stellt Stöver klar. In seinen Worten schwingt die Hoffnung auf Fortschreibung der jüngeren Vergangenheit mit. Seit dem Bundesliga-Abstieg im Sommer 2018 haben die Rothosen noch nie gegen den Rivalen von der Förde gewonnen.