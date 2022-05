Holstein Kiel: Uwe Stöver kündigt Transfer-Neuigkeiten an

Kiel

Aus personeller Sicht blieb die vergangene Woche hinter den geschürten Erwartungen zurück. Neuzugänge? Abgänge? Fehlanzeige. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel steht auch neun Tage nach dem Ende der Saison noch immer blank da beim Thema Transfers. Dabei hatte Trainer Marcel Rapp noch vor dem finalen Spiel in Sandhausen (1:3) optimistisch in die Glaskugel geblickt und gesagt, es werde sich möglicherweise schon in den nächsten Tagen etwas tun. Stattdessen: nichts. Wo bleiben sie denn nun, die Vollzugsmeldungen?

KSV-Sportchef-Uwe Stöver gibt sich gelassen. Und das offenbar aus triftigem Anlass. Denn, so sagt es der oberste Kaderplaner der Störche, es gebe grundsätzlich handfeste Neuigkeiten. „Sie sind aber aus unterschiedlichen Gründen noch nicht verkündbar.“

Zwei mögliche Sechser-Kandidaten spielen noch in der Relegation

Möglich, dass es noch an letzten Vertragsdetails hängt – oder die Saison für die abgebenden Klubs noch nicht beendet ist. Am Dienstag etwa bestreiten Dynamo Dresden und der 1. FC Kaiserslautern noch das Relegations-Rückspiel um das letzte Ticket für die kommende Zweitliga-Saison. In den Kadern beider Klubs befinden sich Profis, die für Holstein durchaus interessant sein könnten, etwa Dresdens Paul Will (23) oder der Lauterer Julian Niehues (21), die beide auf der Sechs spielen, der Königsposition, auf der die Störche Bedarf ausgemacht haben.

Auch beim Thema Leihgeschäfte, das in dieser Transferperiode bei Holstein wieder mehr in den Fokus rückt als im vergangenen Jahr, könnte es naturgemäß etwas dauern. Die Kader der Bundesligisten sortieren sich, unter Umständen kommen Talente, die dem Profil der KSV entsprechen, erst in den kommenden Wochen auf den Markt. Der Kölner Linksaußen Marvin Obuz jedenfalls wird vom „Express“ schon einmal mit Holstein in Verbindung gebracht.

Stöver: „Es gibt eine Anfrage bezüglich einer Leihe“

Geduld ist gefragt. Eine Tugend, an der es Stöver in den vergangenen Jahren nicht gemangelt hat. Und trotzdem steigt der Handlungsdruck. Denn die KSV ist nicht allein im Kaufhaus. Die Liga-Konkurrenz geht bereits fleißig auf Shoppingtour, bedient sich dabei zwangsläufig auch aus den Regalen, in die Holstein Kiel für gewöhnlich greift. Ein Problem? Nicht für Stöver. Er sei „hier völlig entspannt“, sagt er. „Auch, weil der Kader mit 25 Feldspielern plus zwei Torhütern schon gut besetzt ist.“

Allerdings wird sich auch dieser Kreis noch verändern. Der eine oder andere Abgang steht zu erwarten. Als Kandidat für einen Wechsel samt ordentlicher Ablöse gilt seit einiger Zeit etwa Flügelspieler Fabian Reese, dessen Vertrag 2023 ausläuft. Stöver betont aber, dass bislang kein Angebot für Reese vorliege. Konkreter könnte es dafür bei einem anderen Profi werden. „Es gibt eine Anfrage bezüglich einer Leihe“, sagt Stöver – freilich ohne den Namen zu nennen.

Und noch immer ist da diese andere Dreifach-Baustelle. Nach den Abgängen von Co-Trainer Fabian Boll, Athletiktrainer André Filipovic und Videoanalyst Philipp Pelka muss das Trainer- und Funktionsteam neu aufgestellt werden. Hakt es? Nein, im Gegenteil, betont Stöver: „Hier ist die Suche auf zwei Positionen vollzogen. Aber auch hier können wir aus unterschiedlichen Gründen den Vollzug noch nicht verkünden. Einzig auf einer Position im Staff befinden wir uns noch in Gesprächen.“

Die Bekanntgabe ist also nur noch Formsache. Gut möglich, dass noch im Laufe der Woche erste Namen kommuniziert werden. Es kommt Bewegung rein. Endlich.