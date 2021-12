Kiel

Über dem Trainingsgelände des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel beweist ein Sturmtief seine ganze Naturgewalt. Gefühlte Minusgrade, gepaart mit peitschenden Regenschauern – wahrlich kein angenehmer Arbeitstag für die Profis zu dieser Mittagsstunde. Doch einer strahlt trotz des beinharten Schietwetters: Marco Komenda. Und dies aus gutem Grund. Schließlich neigt sich die Leidenszeit des Defensiv-Allrounders dem Ende entgegen.

Marco Komenda: Mittelfußbruch am Millerntor

Rückblende, 25. Juli, 14.11 Uhr, Saisonauftakt der Störche am Hamburger Millerntor: Nach einem Zweikampf ohne gegnerisches Foul bleibt Komenda auf dem Rasen liegen, muss behandelt werden. „Ich bin kurz vor der Halbzeitpause mit dem linken Fuß weggeknickt. Ich habe noch drei, vier Minuten versucht, weiter zu spielen. Dann ging nichts mehr“, erinnert sich der gebürtige Darmstädter.

Ohne Komenda verlieren die Kieler beim FC St. Pauli mit 0:3. Doch deutlich bitterer ist die Diagnose des folgenden Tages: Mittelfußbruch! Die erste schwere Verletzung seiner Karriere. Eine Operation ist unumgänglich. Seitdem befindet sich eine Schraube in seinem Fuß. „Die muss erst entfernt werden, wenn sie mich in irgendeiner Form stört. Das ist bisher aber noch nicht der Fall“, sagt der Innen- und Linksverteidiger, der im Juli 2020 aus Meppen ins Nest der Störche stieß und seitdem 14 Partien im Bundesliga-Unterhaus absolvierte.

Der Beginn einer langen Leidenszeit: Marco Komenda in der Halbzeitpause des ersten Saisonspiels auf dem Rasen des Millerntorstadions. Quelle: Axel Heimken

Gut vier Monate liegt die Sekunde des persönlichen Pechs zurück. Quälend lange Tage und Wochen abseits der Mannschaft folgten. Die er alleine oder gemeinsam mit dem nach einem Kreuzbandriss ebenfalls im Aufbau befindlichen Ahmet Arslan im Kraftraum, mit Wassertreten, Physiotherapie oder individueller Laufarbeit verbrachte. „Es gab einige mentale Tiefpunkte. Gerade am Anfang, als ich mich nur auf Krücken fortbewegen konnte. In dieser Phase haben mir meine Freundin, meine Eltern und auch meine Teamkollegen im Alltag sehr geholfen. Aber ich bin ohnehin von meinem Naturell her ein Typ, der sich nicht so schnell unterkriegen lässt“, sagt Komenda heute.

Komendas Mittelfußfraktur lag ungünstig

Unter Anleitung von Timm Sörensen (38) hat sich Komenda aus dem dunklen Tal des Frustes befreit. „Die Dauer der Verletzungspause ist individuell unterschiedlich. Bei Marco lag die Fraktur an der Außenseite und damit ungünstig. Wir mussten sehr vorsichtig in der Aufbaubelastung sein“, erklärt der Athletik- und Reha-Trainer der Störche und ergänzt: „Marco ist jetzt beschwerdefrei. Wir setzen derzeit immer neue Reize. Bleiben Reaktionen in seinem Fuß aus, ist für ihn der Einstieg ins Mannschaftstraining in Sichtweite.“

Eine an diesem Tag sehr realistische Beschreibung. Denn Komenda schuftet auf dem Rasen direkt neben dem Team wieder mit dem Ball, imitiert mit Sörensen Zweikämpfe und macht Schussübungen. Punkt eins der Wunschliste anlässlich seines 25. Geburtstages am Donnerstag der vergangenen Woche könnte zügig in Erfüllung gehen: „So schnell wie möglich wieder zu 100 Prozent fit werden.“

Die natürliche Ungeduld des Profis wächst. Auch deshalb, weil er bei den Spielen seiner Mannschaft die Spannung auf der Tribüne kaum ertragen kann. „Da bin ich total nervös und kann kaum auf dem Stuhl sitzen bleiben“, flachst Komenda, einer der Helden vom Pokal-Jahrhundert-Triumph gegen den FC Bayern.

Wie gerne wäre er schon beim jüngsten 2:1-Heimerfolg gegen Werder Bremen aktiv dabei gewesen. „Abendspiel, Flutlicht, tolle Stimmung im Stadion – und dann diese starke Leistung, gekrönt von drei so wichtigen Punkten“, schwärmt Komenda im Nachklapp. Selbst Sturm und Regen können ihm in diesem Moment ob derartiger Verlockungen nicht die Laune verhageln. Er darf hoffen. Das Ende seiner Leidenszeit naht.

Von Von Andreas Geidel