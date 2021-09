Fußball-Atmosphäre wie vor Corona? Schon beim Duell zwischen Holstein Kiel und Hannover 96 am 18. September könnte dies möglich werden. Die Stadt Kiel beabsichtigt, den Störchen im Vorgriff auf die zwei Tage später in Kraft tretende neue Landesverordnung eine Sondergenehmigung zu erteilen.

Von Andreas Geidel