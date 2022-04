Holstein Kiel: Wechselt Phil Neumann zu Hannover 96?

Kiel

Bei neun Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 16 hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel vier Spieltage vor dem Saisonende den Klassenerhalt dicht vor Augen. Und Störche-Sportchef Uwe Stöver damit ein vergleichsweise hohes Maß an Planungssicherheit. Auf Defensiv-Allrounder Phil Neumann, beim 0:0 in Dresden am Ostersonnabend bester KSV-Akteur, sowie auf Torwart Ioannis Gelios wird der 55-Jährige im kommenden Spieljahr allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit verzichten müssen.

„Fakt ist, dass der Vertrag von Phil Neumann am 30. Juni endet. Wir haben ihm frühzeitig signalisiert, dass wir den Weg gerne mit ihm gemeinsam weitergehen würden. Allerdings greifen hier die Marktmechanismen. Der Spieler selbst trifft die Entscheidung für seine Zukunft. Wie diese am Ende aussehen wird, bleibt abzuwarten“, sagt Stöver.

26 Spieler des 29-köpfigen Holstein-Kaders über den Sommer hinaus unter Vertrag

Zuletzt wurde der 24-jährige Neumann, mit einem Top-Speed von 35,73 km/h zweitschnellster Spieler des Bundesliga-Unterhauses, als ablösefreier Profi mit Werder Bremen in Verbindung gebracht. Immer wieder wurden dem 1,92 m großen Modellathleten auch Kontakte in die englische Championship nachgesagt. Nach Informationen von KN-online soll sich Neumann, seit 2019 in Diensten der Störche, allerdings mit Kiels Liga-Konkurrenten Hannover 96 handelseinig sein. Voraussetzung: der Klassenerhalt der Niedersachsen.

Auch im Fall Gelios zeigt Stöver Verständnis. „Der Vertrag von Ioannis läuft ebenfalls am 30. Juni dieses Jahres aus. Und wir haben mit ihm offen über die sportliche Situation und Perspektive gesprochen. An diesem Punkt ist es legitim und auch nachvollziehbar, dass er für sich die Entscheidung trifft, den Verein verlassen zu wollen. Denn wir haben mit ihm und Thomas Dähne zwei gleichwertige Torhüter, die beide den Anspruch haben, zu spielen. Daher akzeptieren wir natürlich jede Entscheidung, die Ioannis trifft“, erklärt Stöver.

Wohin es den 29-jährigen Gelios (68 Pflichtspiele für die KSV seit 2019) gegebenenfalls zieht, ist noch unbekannt. Gleiches gilt für Fiete Arp (22), dessen Leihvertrag mit Bayern München nach Abschluss dieses Spieljahres ausläuft. Die restlichen 26 Akteure des aktuell 29-köpfigen Kaders sind derweil längerfristig an die Störche gebunden. Eine auf den ersten Blick komfortable Situation.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei 15 Spielern allerdings ist das Arbeitspapier „nur“ bis zum 30. Juni 2023 datiert. Darunter potenzielle Stammkräfte und Leistungsträger wie Hauke Wahl, Alexander Mühling, Fabian Reese, Lewis Holtby, Finn Porath, Simon Lorenz, Stefan Thesker oder Dähne. Ohne eine vorzeitige Verlängerung der Kontrakte wären diese Akteure in einem Jahr ablösefrei. Die Personalentwicklung bei den Störchen bleibt auch mit Blick auf mögliche Transfererlöse in diesem Sommer spannend.