Wie Ioannis Gelios zum Helden wurde

Kiel

Nach dem Spiel genoss Ioannis Gelios das Bad in der Menge, feierte mit den Holstein-Fans auf der Westtribüne. „Er stand zu Recht da oben auf dem Zaun“, sagte später Kapitän Hauke Wahl. „Ich freue mich sehr für ,Ianni’. Er hat in dieser Saison von allen Seiten viel abbekommen.“ Vor allem Kritik...

Ioannis Gelios ist endgültig in Kiel angekommen

Der 25-jährige Keeper erlebte in seinem ersten Jahr bei Holstein Kiel ein Wechselbad der Gefühle. Als zweiter Torhüter ging der Sommerneuzugang aus Rostock in die Saison, seine erste in der Zweiten Bundesliga. Mit dem Trainerwechsel im September wurde er die Nummer eins. Ole Werner setzte auf den Griechen, der danach zwar gute Leistungen zeigte, aber auch mehrfach patzte. Im Winter wurde der Kampf um den Stammplatz zwischen den Pfosten deshalb erneut ausgerufen. Und wieder setzte sich der gebürtige Augsburger gegen Konkurrent Dominik Reimann durch. Schon beim 2:0-Sieg in Karlsruhe hielt Gelios stark, doch mit dem Spiel gegen St. Pauli scheint er endgültig angekommen bei den Störchen. „Das ist für mich bisher der geilste Tag in Kiel.“

Hauke Wahl zu Handelfmeter: "Eine dämliche Aktion"

Dass in Wahls Loblied auf Gelios eine gehörige Portion Dankbarkeit rauszuhören war, mag daran gelegen haben, dass der KSV-Kapitän einen gehörigen Anteil an der dramatischen Schlussphase des Spiels hatte. Schon kurz nach der Halbzeitpause sah der Innenverteidiger beim Gegentreffer zum 1:1 nicht gut aus, ließ St. Paulis Henk Veermann zu viel Platz bei der Ballannahme, zur Drehung und zum Abschluss kommen. Holstein schüttelte sich und traf durch den eingewechselten Janni Serra zum 2:1 – ein Traumcomeback. Doch in der Nachspielzeit sorgte Wahl mit seinem unnötigen Handspiel im Strafraum für die große Chance zum erneuten Ausgleich der Hamburger. Wahl sagte später selbst: „Eine dämliche Aktion. Der Ball springt mir vom Oberschenkel an den Arm.“ Der allerdings ging deutlich zum Ball. „Das war ein Reflex.“

Elfmeter für St. Pauli nach Videoüberprüfung

Gelios’ Stunde hatte geschlagen. „Ich habe gesehen, wie Hauke mit der Hand zum Ball gegangen ist und war mir sicher, dass es Elfmeter geben wird“, beschrieb Gelios die Situation. Schiedsrichter Arne Aarnink brauchte zum Unmut der Gäste deutlich länger, um zur gleichen Einschätzung zu kommen. Er ließ die Szene zunächst vom Videoassistenten prüfen, machte sich noch selbst ein Bild, zeigte dann auf den Punkt – Elfmeter für St. Pauli.

Sicherheitskonzept geht auf, doch Stadion ist nicht ausverkauft

Veermann legte sich den Ball zurecht, doch die meisten Augen richteten sich auf Gelios. Der breitete die Arme aus, machte einen kleinen Hüpfer nach rechts, hechtete dann nach links – die richtige Wahl. Den unplatzierten, aber strammen Schuss konnte er abwehren. Riesen-Jubel bei den meisten der 14129 Fans im Holstein-Stadion. Die KSV verzichtete mit einem angepassten Ticket-Verkaufs- und Sicherheitskonzept auf ausverkaufte Ränge – mit Erfolg. Es blieb ruhig zwischen den Fanlagern beider Mannschaften.

Missverständnis zwischen Meffert und Gelios

Doch das Spektakel hatte nach Gelios’ Elfer-Parade noch kein Ende. Den Abpraller stoppte Jonas Meffert, ehe Gelios den Ball unter sich begrub – und Aarnink auf indirekten Freistoß gut fünf Meter vor dem Holstein-Tor entschied. „Ich lag schon am Boden und wollte den Abpraller sichern, aber Meffo stoppt den Ball direkt vor mir. In dem Moment konnte ich nicht mehr zurückziehen.“ Noch einmal zittern bis zum Schlusspfiff. Die komplette KSV-Elf stellte sich auf der Torlinie auf. Paulis Viktor Gyökeres bekam den Ball aufgelegt, zog ab und wieder hielt Gelios – irgendwie. „Da gibt es keine großen Überlegungen mehr. Der Ball darf einfach nicht rein. Man wirft sich mit allem rein.“

Ioannis Gelios wird von Holstein-Fans gefeiert

Abpfiff, Jubeltraube – und später ein strahlender Gelios mitten unter den Holstein-Fans auf der Tribüne. Für Gelios eine Erfahrung, die er weder beim FC Augsburg noch bei Hansa Rostock machen durfte. „Ich war das erste Mal in der Fankurve. Die Jungs waren genial. Ein super Gefühl da oben zu stehen, mitzusingen und mitzuspringen.“ Sein Blick ging aber auch schon wieder nach vorne. „Am Dienstag können wir noch feiern. Dann geht der Fokus auf Aue.“ Am Sonntag um 13.30 Uhr tritt Holstein im Erzgebirge an. Mit einem neuen Fan-Liebling zwischen den Pfosten.

