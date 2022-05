Die Planungen können beginnen: Mit dem vorzeitig gesicherten Klassenerhalt in der Zweiten Fußball-Bundesliga im Rücken geht Holstein Kiel nun den durch Abgänge notwendig gewordenen Umbau des Trainer- und Funktionsteams an. Ein möglicher Nachfolger für Athletiktrainer André Filipovic schaute sich am Sonntag bereits die Anlage an.