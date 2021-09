Kiel

Die Gemütslage bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich binnen kurzer Zeit gewandelt. Während eine Woche zuvor, am ersten Tag nach dem Rücktritt von Trainer Ole Werner, ein dicht-grauer Schleier über dem Trainingszentrum in Projensdorf gehangen hatte, strahlte bei der gestrigen Vormittagseinheit die kräftige Herbstsonne über den Störchen. Wolken und Krisenstimmung haben sich nach dem 2:1-Erfolg beim SC Paderborn verzogen.

Thomas Dähne: „Der Sieg gibt uns enormes Selbstvertrauen“

KSV-Keeper Thomas Dähne war die zurückgewonnene Lockerheit besonders anzumerken. Er flachste mit Torwarttrainer Patrick Borger und Mitspieler Timon Weiner und lächelte auch noch, als ihm ein Ball durch die Finger ins Tor flutschte. „Wenn du am Wochenende ein gutes Spiel gemacht hast, gehen manche Situationen leichter von der Hand“, sagte Dähne nach dem Training.

Und er hatte in Paderborn ein gutes Spiel gemacht. Ein sehr gutes. Der 27-Jährige war der überragende Rückhalt der Störche, hielt in der zweiten Halbzeit mit Super-Paraden und starker Strafraumbeherrschung die drei Punkte fest, die für Aufatmen im Storchennest sorgten. „Der Sieg gibt uns enormes Selbstvertrauen. Wir wissen, wir können es“, sagt Dähne.

Vor allem, dass er es kann, bewies der Keeper, der als Nummer zwei in die Spielzeit gestartet war, bei seinem Saison-Startelfdebüt in der Liga. Konkurrent Ioannis Gelios ist nach seiner Roten Karte nach Slapstick-Einlage im Hannover-Spiel auch gegen Hansa Rostock (Sonnabend, 13.30 Uhr) noch gesperrt. Es ist die letzte Partie unter der Leitung von Interims-Coach Dirk Bremser. Die Trainersuche von KSV-Geschäftsführer Uwe Stöver läuft auf Hochtouren, und genau jetzt darf sich Dähne ins Schaufenster stellen. „Jetzt wird zeitnah ein neuer Trainer kommen, dann kann sich jeder wieder zeigen“, blickt der Torwart entspannt auf die kommenden Wochen, die auch über den Stammplatz zwischen den Pfosten neu entscheiden werden. Denn die Karten im KSV-Tor, sie dürften unter dem Werner-Nachfolger neu gemischt werden, zumal das Duell um die Nummer eins im Holstein-Kasten seit Dähnes Verpflichtung im vergangenen Sommer ohnehin stets eines auf Augenhöhe ist.

Thomas Dähne und Ioannis Gelios treiben sich zu Höchstleistungen an

Rückblick: Dähne, vom polnischen Erstligisten Wisla Plock nach Kiel gekommen, hatte vor Beginn der Saison 2020/21 zunächst Gelios aus dem KSV-Tor verdrängt, verlor den Platz nach Corona-Infektion im Herbst aber wieder. Als sich im April wiederum der Grieche mit dem Virus infizierte, parierte Dähne über Wochen auf starkem Niveau. Gelios spielte erst wieder in der Relegation. „Wir treiben uns gegenseitig zu Höchstleistungen an und davon profitieren nicht nur die Torhüter, sondern auch die Mannschaft. Weil du weißt, wenn irgendwas passiert, dann kommt der andere rein, auf den du dich genauso verlassen kannst“, spricht Dähne über den Konkurrenzkampf mit Gelios.

Dass sportlich immer nur einer von beiden zufrieden sein kann, liegt in der Natur der Torhüterposition und ist aktuell auch im Training zu spüren. Dähne wirkt gelöst, Ioannis Gelios war bei der Dienstagseinheit dagegen still, verkniff sich die kleinen Späße, die seine Kollegen machten. „Ich war die letzten Wochen in der gleichen Situation“, sagt Dähne. „Da war ich im Training vielleicht nicht so glücklich, wie ich es jetzt gerade bin. Aber so ist das im Torwart-Geschäft: Es kann immer nur einer spielen.“

Thomas Dähne: Vorfreude auf Duell gegen Hansa Rostock

Kommt keine Verletzung dazwischen, wird Dähne auch am Sonnabend im Heimspiel gegen Rostock die Nummer eins sein. Seine Vorfreude auf das Ostseederby ist groß. „Ich hoffe auf ein ausverkauftes Haus, Heim- und Auswärtsfans – das wird eine geile Stimmung werden“, schwärmt der Holstein-Keeper. „Ich freue mich richtig auf das Spiel und bin überzeugt, dass die drei Punkte hier bleiben werden, wenn wir uns genauso geschlossen präsentieren wie in Paderborn.“