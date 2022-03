Kiel

Er ist der aktuelle Leuchtturm der Nachwuchsförderung beim Zweitligisten Holstein Kiel: Jonas Sterner, 19 Jahre jung, Mittelfeld-Allrounder. Das Tor zu weiteren Karrieresprüngen steht dem gebürtigen Husumer weit offen. Auch deshalb, weil der Blondschopf neben dem fußballerischen Talent zwei Eigenschaften mitbringt, die bei Spielern seines Alters nicht zwangsläufig zum Standard-Repertoire zählen: Demut und Geduld.

Am 21. Juni 2020 feierte Sterner im KSV-Trikot sein Elf-Minuten-Debüt im Bundesliga-Unterhaus. Das Ergebnis, ein 1:4 in Osnabrück: zweitrangig. Vieles deutete auf die logische Folge eines mit Bedacht gestalteten Aufbauprogramms für den achtfachen deutschen U-Nationalspieler hin, der im Dezember 2019 seinen ersten Profi-Vertrag bei den Störchen unterzeichnet hatte.

Und plötzlich zwickten Sterners Adduktoren

Doch die Corona-Pandemie durchkreuzte die Reißbrett-Planungen. Abbruch der Spielzeiten in der U 19-Bundesliga und der Regionalliga – der angedachte Mix aus Training mit dem Zweitligateam und Spielpraxis im Nachwuchs geriet zur nicht praktikablen Theorie. Ganze drei Viertliga-Spiele absolvierte Sterner in der zurückliegenden Saison.

Heute sieht die Fußball-Welt für Sterner wieder deutlich rosiger aus. Er zählt zum Stammkader der Zweitliga-Störche. Joker-Einsätzen gegen Aue, Dresden und Sandhausen folgte die erste Sternstunde des Kieler Juwels: Das Startelf-Debüt am 17. Dezember 2021, der 3:0-Triumph gegen St. Pauli mit einem glanzvollen Assist Sterners.

Am 11. Januar stattete KSV-Sportchef Uwe Stöver den Jungspund mit einem Vertrag bis 2024 aus – eine Option zur Verlängerung bis 2025 inklusive. Drei Wochen später bescherte Sterner seinem Team mit einem 16-m-Strahl der Extraklasse in der Nachspielzeit zum 1:0 gegen Düsseldorf drei immens wichtige Punkte. Dann zwickten plötzlich die Adduktoren.

„Ich habe unter Belastung Schmerzen verspürt. Da musste ich mal eine kleine Pause machen, weil ich nicht an die 100 Prozent herankam. Aber jetzt fühlt es sich wieder gut an. Das intensive Training der vergangenen Tage war die maximale Probe für den Wettkampf“, sagt Sterner nach der vierwöchigen Zwangspause und vor dem anstehenden Gang zum Tabellendritten Darmstadt 98 am Sonnabend.

Gegen St. Pauli und beim 1:1 „auf Schalke“ agierte Sterner als rechter Schienenspieler vor der Dreierkette. Doch die Position ist dem Nordlicht grundsätzlich egal: „Hauptsache, ich kann irgendwo spielen. Mit dieser Einstellung bin ich auch in den DFB-Nachwuchsmannschaften gelandet. Grundsätzlich spiele ich auch gerne auf der zentraleren Achterposition.“

Dass er zwischenzeitlich beim bundesweiten Marktwert-Update des Internetportals transfermarkt.de um 100 Prozent auf nunmehr 300 000 Euro hochgestuft wurde – für Sterner laut eigener Aussage eher eine positive Randnotiz: „Ich habe das selbst gar nicht so richtig mitbekommen. Freunde haben mir die Infos zugeschickt. Ich habe diesem Update nicht entgegengefiebert. Ich war eher damit beschäftigt, wieder fit zu werden.“

Sterner über Darmstadt: „Wir können jeden Gegner schlagen“

Was wie einstudiertes Understatement anmutet, klingt bei Sterner sympathisch authentisch – nordfriesische Bodenständigkeit halt. Passend dazu auch seine persönliche Vorschau für das Wochenende. Er sei noch nie am Darmstädter Böllenfalltor gewesen. Die Vorstellung, sich mit einem Bundesliga-Aufstiegskandidaten messen zu können, und das auch noch in einem mutmaßlich ausverkauften Stadion, sorgt bei ihm nicht etwa für Nervosität, sondern für ungetrübte Vorfreude: „Wir können jeden Gegner schlagen. Und vor über 14 000 Leuten habe ich auch noch nie gespielt.“

Demut und Geduld gepaart mit dem Wissen um die eigene Qualitäten – wahrlich keine schlechte Mischung für weitere Schritte auf der fest installierten Karriereleiter.