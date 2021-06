Bereits am vergangenen Montag startete Fußball-Zweitligist Holstein Kiel mit der Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung auf die Saison 2021/22 . Am Dienstag erfolgte der obligatorische Laktattest, ehe die Profis am Mittwoch um 15.30 mit der ersten Trainingseinheit auf dem Platz loslegten.