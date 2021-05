Kiel

Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Ole Werner hat Erfolg. Meldungen wie diese, auch wenn sie zur Unzeit kommen, sind deshalb die logische Konsequenz im Profifußball: In den vergangenen Tagen schrieb erst die „Deichstube“, dann auch die „Bild“ von einem angeblichen Interesse Werder Bremens am Cheftrainer von Holstein Kiel. Der 33-Jährige solle gar einer der Top-Kandidaten bei den in die Zweite Liga abgestiegenen Grün-Weißen sein.

In Bremen rechnet man mit der Präsentation eines neuen Trainers in den kommenden Tagen. Werner würde perfekt ins Anforderungsprofil passen: jung, norddeutsch, einer mit konsistenter Spielidee, dazu ohne den in der Hansestadt immer kritischer gesehenen Stallgeruch. Dass Ole Werner also auf der Shortlist stehen könnte, ist nicht verwunderlich. Merkwürdig wäre vielmehr, nicht über ihn nachzudenken.

Dass Ole Werner als Kandidat gehandelt wird, ist auf dem heißlaufenden Trainermarkt logisch

Wie viel aber wirklich an den Gerüchten dran ist, ist im heißlaufenden Trainermarkt schwer zu durchschauen. Das Karussell dreht sich halsbrecherisch: Marco Rose zu Borussia Dortmund, Adi Hütter nach Mönchengladbach, Oliver Glasner zu Eintracht Frankfurt. Die SGE soll zwischenzeitlich schon Stefan Leitl kontaktiert haben – Werners ebenso erfolgreichen Kollegen aus Fürth. Geht Leitl trotz Aufstiegs, sucht der nächste Klub. Dass Werner immer mal wieder als Name auftaucht, ist nicht zu vermeiden.

Uwe Stöver: "Wir arbeiten an einer Zusammenarbeit über 2022 hinaus"

Sein Verein hält einstweilen die Zügel in der Hand: Werner ist bei der KSV über die Saison hinaus gebunden. Darauf weist auch Sportchef Uwe Stöver gegenüber KN-online hin. „Fakt ist, dass Ole Werner einen bestehenden Arbeitsvertrag bis Juni 2022 hat. Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von großem Vertrauen und großer gegenseitiger Wertschätzung. Er fühlt sich hier in Kiel sehr wohl und wir fühlen uns mit Ole sehr wohl“, sagt Stöver. „Daher arbeiten wir eher an einer Zusammenarbeit über 2022 hinaus.“

Die Klubführung müsste sich erst Gedanken machen, sollte Werner wirklich – und danach sieht es aktuell nicht aus – um Freigabe bitten. „Das wäre keine neue Erfahrung für uns, mit Markus Anfang und Tim Walter haben wir schon zweimal erfolgreiche Trainer verloren“, hatte Geschäftsführer Wolfgang Schwenke Ende April im „Mannheimer Morgen“ gesagt. Werner habe aber noch alles vor sich. „Wenn ich jetzt er wäre, dann wüsste ich zu schätzen, wie man bei Holstein Kiel arbeiten und sich entwickeln kann.“

Und Werner weiß das zu schätzen. Ein Kind der Region, im Verein verwurzelt – das unterscheidet ihn von Anfang und Walter. Eine Garantie ist das aber nicht. In der „Welt“ hatte Werner kürzlich seine Verbundenheit betont. Trotzdem sei es „natürlich auch so, dass es in dem Moment, wo Dinge gut laufen, schnell ein Thema werden kann“.

Dieser Moment ist da, denn die Dinge laufen gut. So gut, dass der Aufstieg nach dem 1:0 im Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Köln greifbar ist. Sollte die KSV die Bundesliga erreichen, ist das Thema wohl sowieso vom Tisch. Die KSV und Werner, sie wären beide da angekommen, wo sie hinwollen. Bleibt Holstein Zweitligist, wird der Name Ole Werner nicht das letzte Mal gefallen sein.