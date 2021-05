Kiel

Die letzten Kilometer sind die schwersten. Für Holstein Kiel sind es noch etwa 450, wenn man die mittlere Laufleistung des Fußball-Zweiligisten nimmt. Dreimal 90 Minuten. Die Störche gehen auf dem Zahnfleisch. Aber mit riesigen Schritten: Nach dem 1:0 vom Montagabend gegen Hannover 96 ist der Aufstieg in die Bundesliga nah.

Ein Sieg am Donnerstag gegen Jahn Regensburg (15.30 Uhr) würde Platz drei sichern – und dem direkten Marsch ins Oberhaus schon am Sonntag in Karlsruhe Tür und Tor öffnen.

„Es ist klar, dass bei uns vielleicht ein bisschen die Kräfte ausgehen“, sagte Kapitän Hauke Wahl nach der Energieleistung gegen die Niedersachsen, die die kaputten Störche in der letzten halben Stunde hinten reingedrängt hatten. „Das Wichtigste ist jetzt die Leidenschaft, die Intensität. Das ist das, worauf es jetzt im Endspurt ankommt. Das beflügelt, das ist größer als alles.“

Holstein Kiel braucht das "Runner's High"

Sie haben das Ziel im Blick, müssen dafür jetzt aber über den Schmerzpunkt gehen, um möglicherweise ins „Runner’s High“ zu kommen, in das Hochgefühl eines Langstreckenläufers, dessen körperliche Leiden im Gemütszustand der Euphorie verblassen.

Und diese Euphorie, sie ist da, lässt sich auch von der schweren Verletzung von Ahmet Arslan nicht unterdrücken. „Der Sieg hat eine riesige Bedeutung“, sagte Torwart Thomas Dähne über den nächsten Dreier, der die Störche mit nun 59 Punkten auf den direkten Aufstiegsplatz zwei fliegen ließ.

Wo der Weg die KSV in den nächsten Spielen hinführt? „Wenn es geht, in die Bundesliga“, sagte Fin Bartels, nach seinem entscheidenden Tor erneut gefeierter Matchwinner. Gewinnt Holstein am Himmelfahrtstag gegen den Jahn auch sein letztes Nachholspiel, geht es mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Fürth in die letzten beiden Spieltage. Aber, man ahnt es: Die Aufgabe wird schwer. Ein 90-minütiger Knochenjob.

„Das wird wieder ein hartes Stück Arbeit“, sagt Trainer Ole Werner beim Blick auf Regensburg. „Das ist eine Mannschaft, die ähnlich intensiv spielt, wie Hannover es getan hat.“ Nun ist jeder Physio-Handgriff wichtig, jede Form der ausgewogenen Belastungssteuerung.

Jahn Regensburg muss noch Punkte holen

„Es geht für uns jetzt darum, den vollen Fokus darauf zu richten, dass wir die Regeneration so gestalten, dass wir am Donnerstag mit einer schlagkräftigen Truppe auf dem Platz stehen“, sagt Werner. „Das ist der einzige Weg, um den Platz, den man hat, auch nicht wieder herzugeben.“

Die Gäste aus Bayern werden der KSV wohl kaum den Gefallen tun, auf den finalen Metern Richtung Bundesliga freundlich Spalier zu stehen. Sie werden sich vielmehr in den Weg stellen. Denn der Jahn muss noch punkten bei vier Zählern Puffer auf Platz 16 – und er will das 1:5 gegen den VfL Bochum vom vergangenen Sonntag vergessen machen.

Mersad Selimbegovic: "Das ist ein absolutes No-Go"

„Die Einstellung war nicht gut“, sagte SSV-Coach Mersad Selimbegovic vor der Abreise nach Kiel über die Klatsche beim Tabellenführer. „Es zu erleben, dass jemand mehr will als Jahn Regensburg, ist kein gutes Gefühl.“

Selimbegovic appellierte an die Ehre seiner Elf: „Solange ich diesen Job mache, werde ich es nie akzeptieren, dass man für das Trikot, das man trägt, und den Verein, für den man spielt, nicht alles gibt. Das ist ein absolutes No-Go.“ Für Holstein heißt das: Sollte Selimbegovic seine Mannschaft mit diesem Weckruf erreichen, kommt da ein Gegner mit dem Messer zwischen den Zähnen an die Förde.

Fin Bartels will mit Holstein Kiel "das nächste Ding wuppen"

Man wolle, so der Jahn-Trainer, der KSV „einen offenen Fight liefern“. Holstein Kiel muss also für den Traum vom Aufstieg durchs Stahlbad gehen. Dass sie dazu bereit sind, daran besteht aber kein Zweifel mehr. „Wir müssen als Team wieder so geschlossen auftreten“, sagte Bartels, „und dann mit dem Selbstvertrauen versuchen, das nächste Ding zu wuppen.“

Das wäre dann das ganz große Ding, das vielleicht vorentscheidende Ding. Dann werden die Glücksgefühle sprudeln. Wie entkräftet sie auch sein mögen. Auf in die letzten Kilometer.