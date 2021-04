Holstein Kiel auf Kurs: "Wir haben es selbst in der Hand"

Kiel

Die Band zieht weiter nach gelungenem Tournee-Auftakt. Sieg in Osnabrück (3:1), Remis in Nürnberg (1:1) – nach dem Re-Start-Flop mit null Punkten aus zwei Spielen nach der März-Quarantäne läuft es diesmal geradezu glänzend für Holstein Kiel.

Eine Woche nach Ende der zweiten Zwangspause sind die Störche wieder ganz dick im Geschäft. „Wenn uns vorher einer gesagt hätte, dass wir mit vier Punkten zurückkommen“, so Rechtsverteidiger Phil Neumann nach dem Abpfiff beim Club, „hätte das jeder von uns unterschrieben.“

Lesen Sie auch: Kommentar zum Holstein-Spiel: Die Umdeutung einer Saison

Im Konzert der Großen spielt die Mannschaft von Trainer Ole Werner zwar noch die vierte Geige – aber die Aufstiegsränge sind seit Dienstagabend wieder nah. Der Rückstand auf den Hamburger SV beträgt einen mickrigen Punkt. Und mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand sind auch die ersten beiden Plätze noch durchaus in Reichweite. „Es ist noch alles drin“, sagte Neumann, „wir haben es selbst in der Hand.“

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Glaube ist da, der Kopf ist oben. Auch wenn die Beine schwer sind, sich im Laufe des Spiels bei gut aufgelegten Nürnbergern immer bleierner anfühlten. So mancher hatte schon recht früh mit dem Verschleiß zu kämpfen.

Janni Serra: "Nach einer halben Stunde war ich im Arsch"

„Nach einer halben Stunde war ich im Arsch“, sagte Janni Serra bei Sky, völlig abgekämpft. Er habe, sagte der Angreifer wenig später selbstkritisch, „viele technische Fehler heute gemacht, das weiß ich.“ Aber: „Das gehört dazu, wenn die Beine nicht mehr so wollen, wie sie eigentlich sollen.“

Wie in Osnabrück mussten die Störche erneut über den Schmerzpunkt gehen. Und sie taten es. Mit Willenskraft, mit guter Organisation, mit der Gier auf den Ausgleich nach dem 0:1-Pausenrückstand. Und mit Köpfchen.

„Es war eine schwierige Aufgabe, die Balance zu halten, mindestens das eine Tor zu machen, aber auch nicht ins offene Messer zu laufen“, sagte Chefcoach Werner. „Das haben wir in der zweiten Hälfte über 20, 25 Minuten ganz ordentlich hinbekommen.“ Die Belohnung: das 1:1. Und zwar durch den, der dann doch nur scheinbar „im Arsch“ war: Janni Serra.

Holstein Kiel zweimal im Aluminium-Glück

„Wir wussten, dass die Kieler sehr stark sind, wenn sie den Flügel überladen, sich da durchkombinieren und dann die Flanken bringen. Genau so fällt dann auch leider das Tor“, sagte FCN-Trainer Robert Klauß über Serras Kopfballtreffer nach Hereingabe von Johannes van den Bergh (67.). „Das haben wir vorher so besprochen“, ärgerte sich Klauß, „aber es war auch einfach gut gemacht.“

Zur Wahrheit gehört aber, dass der Club trotz einer taktisch überzeugenden Leistung der KSV dieses Spiel auch gut und gerne hätte gewinnen können – einmal Latte, einmal Pfosten nach dem Wiederbeginn.

„Unterm Strich ist das Ergebnis gerecht, auch wenn wir zweimal Glück hatten“, sagte Holsteins Sportchef Uwe Stöver. Glück, das man in dieser Zweiten Liga braucht. Glück, das den Störchen vielleicht auch mal zusteht nach so viel Unglück in den vergangenen Wochen.

Ole Werner über Borussia Dortmund: "Die Rollenverteilung ist klar"

„Es ist ein guter Punkt für uns“, sagte Werner. „Wir können das wegen der Umstände realistisch einschätzen.“ Kaum einzuschätzen hingegen, in welchem Zustand seine Mannschaft jetzt in das Spiel der Spiele geht: Am Sonnabend (20.30 Uhr) steigt bei Borussia Dortmund das DFB-Pokal-Halbfinale.

„Die Rollenverteilung ist klar“, sagte Werner mit Blick auf den Gegner, den er nicht ganz zu Unrecht als „zweitgrößten Verein Deutschlands“ bezeichnete – und natürlich auch mit Blick auf die heftige Spielbelastung für seine Profis. Die Tankanzeige blinkt, Zeit zum Auffüllen der Reserven bleibt praktisch nicht. „Wir werden trotzdem alle Kräfte mobilisieren, um unsere bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen“, versprach Werner.

"Wir sind alle topmotiviert – dann sind die Beine auch nicht ganz so schwer"

Abschenken werden sie, das ist klar, auf keinen Fall. Dafür ist dieser Abend, dieser Anlass, diese einmalige Gelegenheit zu groß. Einmal im Leben ein Pokalfinale in Berlin spielen, und mag die Chance darauf auch noch so klein sein – da sind körperliche Schmerzen für (mindestens) 90 Minuten nur eine Fußnote.

„Auf das Spiel freut sich jeder“, sagte Neumann im Brustton der Überzeugung. „Wir sind alle topmotiviert – dann sind die Beine auch nicht ganz so schwer.“ Geschichte kann auch auf dem Zahnfleisch geschrieben werden. Holstein Kiel scheint bereit für den BVB.