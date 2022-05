Holstein Kiel auf Sechser-Suche: Der Kandidaten-Check

Kiel

Es ist ja nicht so, als hätte Holstein Kiel in den vergangenen Jahren kein gutes Händchen bewiesen. Mit so etwas wie dem sprichwörtlichen sechsten Sinn spürte die KSV zuverlässig hochklassige Balancespieler für die Mittelfeldzentrale auf. Dominic Peitz, David Kinsombi, Atakan Karazor, Jonas Meffert – Kieler Knotenpunkte auf der Sechs, jeder auf seine eigene Art prägend für das Spiel der Störche.

In der abgelaufenen gab es allerdings einen lange nicht mehr in der Form erlebten Strömungsabriss auf der vermeintlichen Königsposition. Patrick Erras, auserkorener Meffert-Erbnachfolger, erwies sich schnell als überfordert als alleiniger Sechser. Marcel Benger? Talentiert, aber defensiv mit Defiziten. Erst der nachverpflichtete Lewis Holtby brachte Stabilität auf der Sechs. Nur: Auf der Acht kann er perspektivisch noch wertvoller sein. Ein echter, gelernter Balljäger und -verteiler soll her, ein hochwertiger Verbindungsspieler. Wer könnte passen?

Holstein Kiel hat den Leih-Markt fest im Blick

„Uns ist bewusst, dass es einen großen Markt für junge Spieler gibt, die von einem Bundesligisten ausgeliehen werden wollen, um den nächsten Schritt zu machen. In dem Teich werden wir fischen“, sagte KSV-Trainer Marcel Rapp kürzlich. Möglich, dass sich die Angelrute erfolgreich krümmt, denn interessante Sechser mit Leih-Potenzial gibt es durchaus: Eyüp Aydin etwa vom FC Bayern, erst 17 Jahre alt, aber spielerisch schon sehr reif. Kam in der Regionalliga auf 29 Saisoneinsätze unter Trainer Martin Demichelis, 24 davon in der Startelf. Auch ein Syndesmoseriss konnte ihn nur zeitweise stoppen, Aydin erkämpfte sich im April seinen Stammplatz zurück. Vertrag in München bis 2023, Verlängerung und Leihe denkbar.

Ein weiterer passender Kandidat aus dem Teich: Niklas Tauer, 21, elf Einsätze für Mainz 05 in der abgelaufenen Saison, sechsmal Startelf. Ihm gehört die Zukunft, aber der Klub hat sich eigentlich noch mehr von ihm versprochen. „Mit den Jungs können wir nicht ganz zufrieden sein, es ist nicht optimal gelaufen“, sagte Trainer Bo Svensson kürzlich über Tauer und Paul Nebel. Tauer überzeugte grundsätzlich, musste aber auch immer wieder Lehrgeld zahlen. Richtet’s eine Leihe ins Unterhaus? Was für Holstein spricht: Uwe Stövers Draht nach Mainz. Rapps Ruf als Entwickler. Und die kurzen Wege zur Berateragentur, bei der auch Finn Porath gelistet ist. Nur: Tauer kann auch Innenverteidigung. Da Jeremiah St. Juste wechselt und auch Moussa Niakhaté womöglich geht, könnte für Tauer in Mainz eine Tür aufgehen.

Bleiben wir oben in der Beletage Bundesliga, denn die hat auch ausentwickelte Sechser zu bieten, die nach neuen Arbeitgebern suchen, eventuell auch für einen Zweitligisten zu haben wären. Und zwar ablösefrei. Stefan Ilsanker etwa, dessen Vertrag in Frankfurt ausläuft. Der Österreicher ist allerdings auch schon 33 Jahre alt. Noch älter, ebenfalls Österreicher, aber an guten Tagen noch immer kampfstarker Stratege: Julian Baumgartlinger, 34. In Leverkusen gibt es für ihn keinen neuen Vertrag mehr. Karriereende? Nein, Baumgartlinger macht weiter. Und sagte kürzlich der dpa: „Das Ziel ist sekundär, entscheidend ist, dass ich weiterspielen will.“ Vielleicht kann Benedikt Pichler ihn überzeugen. Beide kommen aus Salzburg, beide haben für die Wiener Austria gespielt.

Interessant ist auch das, was sich bei den Aufsteigern tut, die ihre Kader umbauen müssen, um in der Liga bestehen zu können. Ein passender Kandidat findet sich im Aufgebot von Werder Bremen: Christian Groß. Der 33-Jährige war einer der Garanten des Aufstiegs, ließ sich auch von einer Knie-OP in der Hinrunde nicht ausbremsen, spielte 23-mal in der Startelf. Sein Gesamtpaket ist überzeugend, Groß ist ein Sechser mit hervorragendem Raumgespür, einer, der seine Position hält, dem Spiel Struktur gibt, der zudem technisch einiges kann. Ob er den Ansprüchen der Ersten Liga aber dauerhaft genügen kann, ist ungewiss. Werder jedenfalls greift schon nach einem Namensvetter: Pascal Groß von Premier-League-Klub Brighton, der Achter, aber auch Sechser kann. Unklar ist auch, was die Verschiebungen bei Werder für Ilia Gruev bedeuten. Der Bulgare, 22, elfmal Startelf, hochveranlagt, könnte vielleicht auch noch zum Leih-Thema werden.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei festen Verpflichtungen unter Vertrag stehender Spieler muss der Blick indes wohl eher ins Ausland oder in untere Ligen gehen – oder eben vor die eigene Haustür, in die Zweitliga-Nachbarschaft. Vor allem zwei Namen sind hier unter mehreren interessanten Optionen zu nennen. Eine mögliche Top-Lösung, die aber unter Umständen noch andere Klubs auf den Plan rufen könnte: Benedikt Gimber, 25, Vertrag bei Jahn Regensburg bis 2023. Gimber ist eine Zweikampfmaschine mit strategischen Fähigkeiten, Kapitän einer Mannschaft, in der er sich wohlfühlt. Die allerdings eine schwache Rückrunde hinter sich hat, die mit Blick aufs nächste Jahr Sorgen machen muss. Zudem wechselt Gimbers kongenialer Partner Max Besuschkow, Ex-Storch, zu Hannover 96. Vielleicht könnte was gehen.

Das gilt auch im Falle von Paul Will. Der 23-Jährige kämpft mit Dynamo Dresden noch gegen den Abstieg, in der Relegation wartet sein Ex-Klub Kaiserslautern. An ihm lag’s nicht: Will wurde zuletzt immer konstanter, traf zudem in der Spätphase der Saison gegen Schalke und Düsseldorf. Stöver wird ihn kennen. Mindestens aus Kaiserslautern, wo Will in der U 19 kickte, als Stöver Sportchef war.