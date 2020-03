Holstein Kiel bei Hannover 96. Die Favoritenrolle? Vom Namen her bei den Niedersachsen - tabellarisch bei den Störchen. Die KSV kann sich durch einen Sieg am Montag (20.30 Uhr) wieder an Platz vier und sogar Rang drei der Zweiten Fußball-Bundesliga heften. Aber Cheftrainer Ole Werner warnt vor 96.