Holstein Kiel geht als Tabellenführer in den elften Zweitliga-Spieltag, gastiert am Sonnabend bei Jahn Regensburg - und ist nach den Auftritten der Vorwochen Favorit. Oder doch nicht? KSV-Trainer Ole Werner erwartet, dass der Gegner Unruhe stiften will. Aber er kennt auch das Gegenmittel.